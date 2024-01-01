01 января 2024, 19:58

Более 120 тысяч человек встречали Новый год на выставке «Россия»

РИА «Новости»
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Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме «Россия» посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Об этом сообщили в Telegram-канале выставки.

«Для них куранты били 11 раз - по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов, в том числе участники спецоперации и их семьи», - указали в публикации.

Программу встречи Нового года на форуме разработали специально для семей. Возле главной уличной сцены прошло шествие Дедов Морозов. В павильоне Е «Мир цифры» состоялся новогодний утренник, а в «Ново-Простоквашино» запустили серию мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.

Гости мероприятия побывали в павильонах, где ознакомились с достижениями регионов. За первые два месяца работы число посетителей выставки «Россия» превысило 3,5 миллиона человек, писал RT.

Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ посетителей ждут на разных выставках. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно.

Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
01 января 2024, 18:27
Названы эффективные способы пережить похмелье
Unsplash
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Чтобы облегчить состояние при похмелье, нужно пить много воды и гулять на свежем воздухе. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт рекомендовал освободить желудочно-кишечный тракт от большого количества токсинов, специально вызвав рвоту. Справиться с плохим самочувствием, кроме воды, помогут бульоны или мятные чаи.

«Выспитесь, примите душ и подышите свежим воздухом. Подобные процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины. При нестерпимой головной боли выпейте обезболивающее, но не более трех таблеток в день», - пояснил он.

Умнов отметил, что что накопившийся в организме ацетальдегид может обезвредить белок, поэтому в качестве перекуса лучше предпочесть уху или сытные бульоны.

В морсах и чаях содержатся витамины, способные восстановить нервную систему и вывести из организма токсины.

Эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода рассказал изданию Life , что симптомы сильного похмелья помогут облегчить сорбенты. По мнению специалиста, справиться с тошнотой и головной болью поможет таблетка ацетилсалициловой кислоты.

Врач Николай Лукьянов также рекомендовал при похмелье пить сладкий чай и минеральную воду. В течение дня лучше отдать предпочтение легкой и нежирной пище.

Еда Алкоголь Новый год
01 января 2024, 18:00
Движение на участке трассы М-5 в Челябинской области осложнил снегопад
РИА «Новости»
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Снегопад затруднил в движение транспорта днем 1 января на участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

Как уточнили в ведомстве, проблемы у водителей возникли на участке с 1575-го по 1576-й километр. На месте работали экипажи ДПС и дорожная техника.

«Уважаемые водители, по возможности просим вас отказаться от поездок в данном направлении!» - призвали в пресс-службе.

Это сообщение опубликовали в Telegram в начале 13:00. Спустя два часа ведомство проинформировало, что движение транспорта восстановили, а дорогу обработали.

«Движение идет на Уфу и на Челябинск», - добавили в Госавтоинспекции.

Позже в пресс-службе также сообщили о происшествии на 1611-м километре М-5 - там произошло возгорание грузовика. Из-за ЧП полоса в сторону Челябинска оказалась занята. Движение организовали в реверсивном режиме.

Дороги
01 января 2024, 17:17
Приставы полностью взыскали штрафы с нескольких зарубежных компаний
РИА «Новости»
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В России полностью взыскали многомиллиардные штрафы с компаний Meta* и Google. Об этом свидетельствуют сведения банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Все исполнительные производства против этих юридических лиц по состоянию на 1 января 2024 года закрыли.

Кроме того, штрафы взыскали с YouТube, TikТok и Telegram, российские суды назначали им денежное наказание за отказ удалить запрещенный в России контент.

В 2024 году штрафы взыщут с компании Twich и соцсети X (бывший Twitter). Они должны выплатить порядка шести миллионов рублей.

В конце декабря Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенный контент с YouTube. По мнению Роскомнадзора, в нем содержались призывы к экстремизму и фейковые сведения о проведении СВО, писал RT.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Штрафы Суд Россия
01 января 2024, 16:17
Путин заявил о готовности почти 30 стран подключиться к формату БРИКС
РИА «Новости»
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Россия 1 января 2024 года приняла эстафету председательства в БРИКС. Объединение притягивает единомышленников все больше, указал президент РФ Владимир Путин. По его данным, подключиться к этому формату готовы порядка 30 стран.

По его словам, государства, которым близок такой формат совместной работы, разделяют установки, лежащие в основе деятельности объединения. Речь идет о суверенном равенстве , уважении выбора собственного пути развития, учете интересов друг друга, открытости и консенсусе, перечислил президент.

Также он обратил внимание на стремление к многополярному мироустройству и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы.

Именно в таком ключе, по его словам, будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году.

Девизом его станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трёх десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», - добавил он.

В числе приоритетов для БРИКС он также назвал дальнейшее продвижение взаимодействия в самых разных областях - от высоких технологий до экологии и здравоохранения, от культуры и спорта до молодежных обменов.

На сегодняшний день, как напомнил президент, БРИКС включает 10 государств. К объединению на правах новых полноправных членов присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По словам Путина, приступая к обязанностям председателя , Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами, вовлеченными в орбиту БРИКС.

Для этого, как пояснил Путин, Россия займется проработкой модальностей новой категории государств - партнеров объединения.

В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня, отметил президент.

Владимир Путин БРИКС

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