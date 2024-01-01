Более 120 тысяч человек встречали Новый год на выставке «Россия»

«Для них куранты били 11 раз - по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов, в том числе участники спецоперации и их семьи», - указали в публикации.

Программу встречи Нового года на форуме разработали специально для семей. Возле главной уличной сцены прошло шествие Дедов Морозов. В павильоне Е «Мир цифры» состоялся новогодний утренник, а в «Ново-Простоквашино» запустили серию мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.

Гости мероприятия побывали в павильонах, где ознакомились с достижениями регионов. За первые два месяца работы число посетителей выставки «Россия» превысило 3,5 миллиона человек, писал RT.

Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ посетителей ждут на разных выставках. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно.