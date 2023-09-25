Более 120 пар зарегистрировали брак на Северном речном вокзале в Москве

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«Свадебный сезон был богат на красивые даты: торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09 и в другие дни. А также у пар была возможность заключить брак 23-го числа каждого летнего месяца, что пользуется популярностью в этом году», - рассказала она.

Ракова добавила, что последние такие регистрации прошли два дня назад. В этот день на Северном речном вокзале брак заключил десять пар. Всего по Москве - более 900.

Молодоженов зарегистрировали под сводами потолка, с художественной росписью и на фоне отреставрированных панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы.

Ранее стало известно, что дворец бракосочетаний в Барвихе зарегистрировал 1,6 тысячи пар с начала года. Юбилейная по счету, 1600-я пара молодоженов скрепила свой союз 20 сентября.