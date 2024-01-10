Более 115 тысяч человек посетили новогодние концерты в Москве

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«Около 1,6 тысячи артистов выступили на сценах московских площадок в эти дни, чтобы поделиться со зрителями хорошим настроением и эмоциями», - отметил он.

Горожане и гости столицы смогли насладиться выступлениями популярных музыкальных групп, известных исполнителей и артистов столичных культурных центров. Ярким событием стали представления «Театра циркового танца».

В новогоднюю ночь в полночь с экранов, размещенных на площадках, транслировали поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Праздничные мероприятия проходили в таких местах, как аллея Космонавтов на ВДНХ, в парках «Измайловский», «Ходынское поле», «Митино», музее-заповеднике «Царицыно», а также на окружных площадках в городах Московской области.

В новогодних программах в столице поучаствовали более 13 миллионов человек.