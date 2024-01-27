27 января 2024, 08:22

Более 102 млн россиян пройдут диспансеризацию и профосмотры

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Свыше 102 миллионов россиян должны пройти профилактические осмотры и диспансеризацию в 2024 году. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА «Новости».

«Профилактические мероприятия в этом году должны пройти 102,5 миллиона человек», - сказал глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что в 2024 году россияне смогут проходить диспансеризацию на предприятиях. В 2023-и скрининговое обследование сделали 87 миллионов человек. В Подмосковье свое здоровье проверили свыше 3,2 миллиона жителей. Как отмечают медики это важно, потому что диспансеризация увеличивает продолжительность жизни.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что будут появляться новые опасные для человека вирусы. Возможна даже пандемия из-за искусственно созданных в качестве биологического оружия. Михаил Мурашко заявил, что Россия готова бороться с «болезнью Х» - система здравоохранения быстро адаптируется в случае необходимости.

Здравоохранение Болезни Россия Диспансеризация
27 января 2024, 02:28
Мужчины поделились самыми неприятными репликами женщин во время секса
Freepik
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Мужчины на форуме Reddit рассказали истории из личной жизни, когда они слышали от партнерш по сексу неприятные реплики. Самовосхваление и воспоминания о бывшем пользователи посчитали самыми худшими из ситуаций.

Один из форумчан рассказал, как его партнерша прямо во время интимной близости начала расхваливать себя. А в конце заявила, что он «счастливчик». Мужчина отметил, что девушка практически не двигалась во время секса.

Другой пользователь поделился, что однажды во время любовных утех его подруга рассказала о своем бывшем парне, который погиб в ДТП.

«Кстати, эта татуировка с машиной у меня на руке посвящена моему бывшему бойфренду. Он умер в автокатастрофе, был пьяным за рулем, в этом году. Это была его машина», - процитировал пользователь свою девушку.

Еще один мужчина описал ситуацию, когда его партнерша во время оральных ласк вспомнила о своем брате.

Перед Новым годом в России увеличилось количество покупок в секс-шопах. Россияне больше всего приобретали кляпы и наручники, а также ролевые костюмы.

Женщины Мужчины Секс
26 января 2024, 22:53
Минюст включил в реестр иноагентов блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова
РИА «Новости»
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Список иноагентов пополнили два физических и одно юридическое лицо. Минюст РФ внес в реестр блогера Дмитрия Потапенко, журналиста Максима Трудолюбова и проект «ВОТ ТАК».

По информации Минюста Потапенко выступал на информационных площадках иностранных СМИ и распространял недостоверную информацию о проводимой российскими властями политике.

Журналист Трудолюбов сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Также он открыто выступал против СВО и дискредитировал ВС РФ. СейчасТрудолюбов проживает за пределами России.

Согласно данным министерства, проект «ВОТ ТАК» выступал против спецоперации и распространял недостоверную информацию о российской армии.

На прошлой неделе в реестр иноагентов внесли социолога Григория Юдина* и блогера Владислава Олейника*. Также в список попали еще три человека и две организации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Блогеры Россия Иноагенты
26 января 2024, 21:09
Скрывающих госномера на машинах призвали лишать прав
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Министерство внутренних дел разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым водителей, применяющих устройства для скрытия госномера транспортного средства, могут лишить прав на срок до полутора лет. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», - говорится в материале.

По новым правилам такие правонарушения выделяются отдельно, нарушителей предложили наказывать лишением водительских прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфисковывать устройства, скрывающие номер.

За грязные госномера на автомобиле можно получить штраф до пяти тысяч рублей. Также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Штрафы МВД РФ Правила Россия Водители
26 января 2024, 18:30
Не только переедание. Ветеринар назвал возможные причины ожирения собаки Балабаки из Югры
Unsplash
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В Сети распространилась видеозапись с толстой собакой из Югры по кличке Балабака. Уличное животное подкармливают жители Нефтеюганска, и у питомца появился лишний вес. По информации РИА «Новости», Балабака весит 45,5 килограмма. О состоянии здоровья собаки в беседе с «360» рассказала ветеринар Татьяна Гольнева.

Сесть на диету? Помочь собаке можно, но для этого следует ограничить ее рацион на 10–15% в неделю, добавила врач.

«Перевести на рацион, более богатый клетчаткой, [давать] больше овощей либо сухой корм, который содержит большое количество клетчатки. Увеличить какие-то физические нагрузки, но с осторожностью - у собаки лишний вес, она не может много ходить», - рекомендовала эксперт.

Она отметила, что без домашних условий животному вряд ли удастся похудеть. Врач предположила, что собаке дают жирные объедки, и подчеркнула, что без них здоровье животного улучшится.

Ест все, что дают? Изучив кадры, она предположила, что питомец может страдать от лишнего веса не только из-за обилия еды, но и из-за болезни.

«Мы не знаем, что собака ест, в каких количествах. В данном случае мы действительно имеем дело с ожирением, и оно может быть еще спровоцировано другими болезнями», - объяснила ветеринар.

Специалист сообщила, что к ожирению может привести не только переедание, но и проблемы с щитовидной железой. К примеру, собака может болеть гипотириозом.

Ветеринар исключила вероятность диабета, пояснив, что в таком случае собака вряд ли смогла бы выжить на улице.

Врач признала, что животное могло набрать вес и потому, что «явно любит покушать».

«Собака <…> ест все, что дают. Не секрет, что некоторые собаки, даже живя на улице, довольно разборчивы и не будут есть все подряд. А есть непривередливые - что им кинули, то они и съели», - рассудила Татьяна Гольнева.

Она также обратила внимание на возраст животного.

«Судя по мордочке, на которой видны седые волосики, собака возрастная», - указала собеседница «360».

В Сети распространилась видеозапись с толстой собакой из Югры по кличке Балабака. Уличное животное подкармливают жители Нефтеюганска, и у питомца появился лишний вес. По информации РИА «Новости» , Балабака весит 45,5 килограмма. О состоянии здоровья собаки в беседе с «360» рассказала ветеринар Татьяна Гольнева.

Еда Болезни Собаки Животные Ожирение

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