Более 100 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации»
Порядка 115 тысяч москвичей, чьи дома входят в программу реновации, используют функционал суперсервиса «Переезд по программе реновации». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Благодаря приложению горожане заранее узнают дату переселения, состояние готовности квартир и проекта договора на нее. Кроме того, для них доступна возможность без очереди подойти в центр информирования по переселению для оформления договора на новую квартиру.
«Всего с момента запуска электронного помощника было отправлено свыше 923 тысяч таких уведомлений», - уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, в числе преимуществ «Переезда по программе реновации» - полезные электронные услуги и специальные пошаговые инструкции для каждой конкретной ситуации, которые возникают при переезде.
С помощью сервиса можно узнать, какие документы нужны для переселения. Москвичи легко находят порядок действий для приобретения дополнительной жилплощади, а также могут узнать, что делать после выдачи ключей от новой квартиры.
По программе реновации в этом году снесли свыше 20 домов в Москве.