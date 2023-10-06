Более 100 тысяч креативных индустрий открыли в Москве

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«Город помогает представителям отрасли: в 2020 году для поддержки творческого бизнеса мы создали Агентство креативных индустрий», - подчеркнул он.

По словам мэра, в качестве помощи власти Москвы организовали шесть крупных пространств. Кроме этого, столица дает и финансовую поддержку. Это, к примеру, льготные кредиты и гранты.

Собянин добавил, что в городе планируется открытие киномедиакластера МЕТМАШ и уникального «Центра Материалов».

Ранее креативный центр услуг обработал почти две тысячи заявок от московских бизнесменов. Наибольший интерес у представителей творческой отрасли вызвали профильные меры поддержки, инструменты развития бренда и консультации экспертов.