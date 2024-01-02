02 января 2024, 18:18

Более 100 миллионов пассажиров перевезли авиакомпании в России в 2023 году

РИА «Новости»
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В 2023 году российские авиакомпании перевезли свыше 103 миллионов пассажиров. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

«Мы сумели обеспечить свыше 103 миллионов пассажиров. Официальные данные появятся через месяц, мы еще находимся в подсчетах. Однако уже можем сказать с уверенностью, что выполнили задачу, которую поставили президент и председатель правительства», - сказал он.

Ядров отметил, что на внутренних рейсах зафиксировали рост на 6,6% по сравнению с 2022 годом. Статистику перевозок на международных маршрутах он не привел.

В конце 2023 года президент России Владимир Путин призвал отечественные авиакомпании обеспечить максимальную безопасность пассажиров во время перелетов.

Также стало известно, что денежный объем Фонда национального благосостояния на выкуп самолетов зарубежных лизингодателей практически исчерпали.

Самолеты Россия Авиакомпании
02 января 2024, 11:09
Декабрь вошел в число самых «мокрых» за всю историю наблюдений в Москве
РИА «Новости»
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Декабрь 2023 года в Москве за всю историю наблюдений войдет в число 15 самых «мокрых», за месяц в столице выпал 141% от нормы осадков. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве декабрь 2023 года оказался весьма щедрым на осадки. В районе ВДНХ в течение месяца выпали 73,5 миллиметра осадков, что на 141% больше нормы», - написала она.

Позднякова отметила, что в районе МГУ зафиксировали самое большое количество осадков - 95,1 миллиметра, порядка 186% от нормы, писал kp.ru.

«За всю историю инструментальных метеонаблюдений с 1879 года декабрь войдет в число 15 самых „мокрых“. Осадки выпадали как в виде дождя, так и снега», - добавила синоптик.

В понедельник в Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильными морозами, уточнил RT.

Прогноз погоды Погода Москва 2023
02 января 2024, 10:35
Две трети россиян признались в стрессе на работе после Нового года
РИА «Новости»
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Две трети жителей России из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних праздников испытывают стресс. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщило РИА «Новости».

«Опрос показал, что 62% работающих россиян трудно после праздников вливаться в работу. Лишь один из трех рассказал, что спокойно возвращается к работе после перерыва», - отметили авторы исследования.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных россиян, которые отдыхают в период новогодних праздников.

Из них 23% отметили, что ничего не делают для снижения постканикулярного стресса, 7% намерены активно погрузиться в трудовую деятельность с первого рабочего дня, отметил RT. Еще 3% рассказали, что стараются больше заниматься спортом и качественнее высыпаться.

Ранее шеф-повар Роман Трусов посоветовал россиянам добавлять в новогодние салаты свежемороженый горошек и яблоко.

Праздники Опросы Работа Новый год
02 января 2024, 04:46
Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 10% в 2024 году
РИА «Новости»
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Жилищно-коммунальные услуги в 2024 году подорожают в среднем на 10% по стране из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

При этом повышение тарифов по регионам будет неправомерным.

«Согласно решению правительства, средний рост платежей по регионам варьируется от 4% (Хакасия) до 15% (Забайкальский край). В Москве тарифы вырастут на 11%, Санкт-Петербурге - на 9,8%, Подмосковье - на 10,7%», - уточнило издание.

Склянчук обратил внимание на тот факт, что прошлой осенью российское правительство распорядилось индексировать плату за коммунальные услуги по регионам. Рост тарифов почти на 10% ожидается, начиная с июля. По его словам, таких двухзначных темпов роста не было последние 10 лет.

Что касается величины тарифов на жилищные услуги, включающие в себя расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, то они утверждаются на год собранием собственников жилья. При этом учитываются предложения управляющей организации. Если этого не будет сделано, то тарифы установят местные органы власти, добавил Склянчук.

Ранее россиян предупредили о новых штрафах в сфере ЖКХ.

ЖКХ Россия Недвижимость
02 января 2024, 04:27
Старейший итальянец скончался на 112-м году жизни в Тоскане
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Старейший итальянец Триполи Джаннини умер в 111 лет. Он прожил интересную жизнь, пережил две войны и несколько пандемий, сообщило РИА «Новости».

Джаванни родился в 1912 году. Он пережил «испанку» и COVID-19. Даже стал самым пожилым жителем Италии, который привился от коронавируса. В молодости он был стрелком-берсальером, но после возвращения из армии работал фермером, продавал овощи в родном итальянском городе Чечина. Ему помогала жена, но в 1982 году она скончалась.

Родные ласково называли его Триполино, а сам мужчина гордился увиденными им историческими событиями. В августе 2023 года его день рождения громко отметил весь город. Мужчину поздравила мэрия Чечины и Национальная ассоциация берсальеров.

Издание RT сообщал о смерти более 20 миллиардеров из списка журнала Forbes в 2023 году. В их числе оказалась одна женщина - глава китайской компании НР WuXi AppTec Чжао Нин.

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