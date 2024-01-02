Более 100 миллионов пассажиров перевезли авиакомпании в России в 2023 году

«Мы сумели обеспечить свыше 103 миллионов пассажиров. Официальные данные появятся через месяц, мы еще находимся в подсчетах. Однако уже можем сказать с уверенностью, что выполнили задачу, которую поставили президент и председатель правительства», - сказал он.

Ядров отметил, что на внутренних рейсах зафиксировали рост на 6,6% по сравнению с 2022 годом. Статистику перевозок на международных маршрутах он не привел.

В конце 2023 года президент России Владимир Путин призвал отечественные авиакомпании обеспечить максимальную безопасность пассажиров во время перелетов.

Также стало известно, что денежный объем Фонда национального благосостояния на выкуп самолетов зарубежных лизингодателей практически исчерпали.