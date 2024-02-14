14 февраля 2024, 10:40

Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

РИА «Новости»
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Больше 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в прошлом году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий, которые вложат в развитие производств больше 14,5 миллиарда рублей и создадут свыше трех тысяч рабочих мест.

Все компании, которым принадлежит особый статус, закреплены за важными отраслями: микроэлектроника, информационные технологии, беспилотные авиасистемы и многие другие.

Шесть новых резидентов появилось в индустриальном парке «Руднево». Одна из его компаний начала производить инновационные конденсаторы. Другое предприятие площадки «Печатники» начнет выпускать первый в стране аппарат для насыщения крови кислородом.

«Резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“ на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. За прибыль они платят налог 2% вместо 20%», - подчеркнул градоначальник.

Ранее мэр столицы рассказал о поддержке более 800 промышленных предприятий в Москве. Им предоставили льготные кредиты и субсидии.

Сергей Собянин Москва
14 февраля 2024, 10:12
Движение поездов восстановили по обоим путям на Черноморском побережье
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Движение поездов на Черноморском побережье восстановили на участке Дагомыс — Лоо. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Движение поездов на Черноморском побережье восстановили на участке Дагомыс - Лоо. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

В пресс-службе СКЖД напомнили, что сообщение оказалось нарушено вечером 4 февраля из-за сильных осадков и схода селевого потока на перегоне Дагомыс - Лоо.

Железнодорожники смогли открыть движение по одному пути 6 февраля, а позже полностью восстановили и второй путь.

По данным компании, с начала работ на этом участке специалисты убрали более 31 тысячи кубометров грунта. К ликвидации последствий стихии привлекли более 180 человек, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другую спецтехнику.

В СКЖД также обратили внимание, что на этом участке в ближайшие дни будут продолжаться работы. В частности, требуется продолжить восстановление контактной сети, террасирование горного склона и нарезку горных канав.

«В связи с продолжающимися работами пригородные поезда на Черноморском побережье все еще курсируют по временному расписанию», - предупредили в пресс-службе.

При этом поезда дальнего следования ходят по действующему графику.

Черное море Поезда
14 февраля 2024, 09:41
Малоимущие семьи вне очереди переселят из собственного аварийного жилья в съемное
РИА «Новости»
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Малоимущие владельцы жилья в аварийных домах смогут претендовать на внеочередное заключение договоров соцнайма. Президент России Владимир Путин внес изменения в Жилищный кодекс. Подписанный им закон опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства ввел в действие поправки в статьи 57 и 95. Россиянам, заключившим договор соцнайма, и собственникам не подлежащего реконструкции единственного жилья разрешат во внеочередном порядке арендовать другое помещение. Эта мера поддержки направлена на тех, кто не участвовал в региональных адресных программах, и не распространится на случаи изъятия участков для муниципальных или государственных нужд.

Законопроект внесли в сентябре прошлого года. Госдума приняла его в конце января, Совфед одобрил в начале февраля. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что поправки в Жилищный кодекс устранят несправедливость в отношении собственников аварийного жилья - переехать могли только арендаторы. Владельцам квартир приходилось ждать своей очереди на получение льготного жилья, они не могли претендовать на соцнайм. Спикер заявил, что нововведение направлено в первую очередь на поддержку малоимущих семей.

В Ростове-на-Дону в аварийном доме обрушилась стена. Власти заявили, что его признали непригодным для жизни в 2020 году, но жильцы отказались переезжать в маневренный фонд.

Льготы Недвижимость Владимир Путин Аварийное жилье
14 февраля 2024, 09:39
Закон о борьбе с «наливайками» подписали в России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширил возможности регионов страны по борьбе с «наливайками». Документ обнародовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, региональные власти могут вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя. В частности, в общепите в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Регионам дали право на запрет продажи слабоалкогольных напитков. Речь идет о пиве, сидре, пуаре, медовухе. Запрет могут ввести во всех точках общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Также регионам дается право устанавливать временные рамки по продаже всей алкогольной продукции везде, кроме ресторанов в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. До введения закона власти субъектов могли ограничивать продажу только крепких спиртных напитков.

В стране запретят и производство пивных напитков из закупленного пива, добавляя при этом в них этиловый спирт, если такая технология не соответствует госстандартам и техрегламентам. Также нельзя будет использовать названия напитков, которые вводят покупателей в заблуждение.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Законы Запреты Алкоголь Пиво Рестораны
14 февраля 2024, 08:59
Территории у 34 транспортных объектов благоустроят в Москве
РИА «Новости»
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Территории, прилегающие к 34 транспортным объектам в Москве, благоустроят в этом году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 гектара», - уточнил градоначальник.

Мэр уточнил, что комфортные условия пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями ведут уже несколько лет: в 2023 году сделали удобными 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.

В прошлом году в Москве благоустроили 39 водоемов.

Благоустройство Сергей Собянин Москва

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