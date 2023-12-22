Более 1,5 тысячи представлений подготовили в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве

Так, на Тверской площади пройдет акция «Московское чаепитие» каждый день 12:00 до 20:00. Открывают программу танцевальные мастер-классы. Желающие смогут освоить полонез, мазурку и менуэт. С 15:00 до 19:00 каждый час будут показывать спектакль о чайных традициях по воспоминаниям москвичей.

В Парке Горького и на 25 окружных площадках детей ждут персонажи сказок, чтобы поднять настроение. Утренники пройдут с 30 по 7 декабря и будут начинаться в 14:00 в выходные дни.

По выходным с 15:00 во всех округах будут показывать Рождественские спектакли. Также 23 декабря в Парке Горького музей-театр «Булгаковский дом» покажет «Белую сказку», а театр Сергея Котюха - «Госпожу Метелицу».

На следующий день в сквере у Гольяновского пруда театр «Витраж» представит зрителям спектакль «Помощница Деда Мороза». На улице Перерве Московский уличный театр «Воздушные люди» познакомит горожан со спектаклем «Сказка сказок».

Кроме того, с 16:00 до 19:00 на площадках будут проходить анимационные программы для детей с участием традиционными символами Нового года - Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также до конца праздников каждый день в 18:00 на фестивале будут выступать российские артисты. Например, 22 декабря в 16-м микрорайоне Зеленограда Chris Yank выступит концертом, 23 декабря на Сухонской улице - Amirchik, а на улице Перерве - Егор Шип.

В выходные с 17:00 будет дискотека с диджеем, а с 19:00 на сцену начнут выходить молодые, но уже известные исполнители. Так, 23 декабря на улице Теплый Стан пройдет концерт инди-рок-группы «Андеграунд», а на следующий день на площадке на улице Перерве - кавер-группы «Русский бит».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новогодней иллюминации в Москве.