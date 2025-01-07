Более 1,5 миллиона человек посетили храмы на Рождество в Москве

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«Более 1,5 миллиона верующих приняли участие в рождественских богослужениях в Москве», - сказал он.

По его словам, всего в столице в праздничные дни работают более 500 церквей и храмов.

В Московской области безопасность рождественских мероприятий контролировала Росгвардия. На работу вышли более 400 правоохранителей. Их слаженные действия помогли предотвратить грубые нарушения общественного порядка.

Президент России Владимир Путин по традиции посетил церковные рождественские службы 7 января. Сначала глава государства прибыл в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе - там он встретил праздник в окружение бойцов СВО, членов их семей и волонтеров. Затем Путин отправился в храм Христа Спасителя, сообщила «Национальная служба новостей».