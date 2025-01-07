07 января 2025, 16:54

Более 1,5 миллиона человек посетили храмы на Рождество в Москве

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В Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в рождественских богослужениях в церквях и храмах. Об этом ТАСС сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Более 1,5 миллиона верующих приняли участие в рождественских богослужениях в Москве», - сказал он.

По его словам, всего в столице в праздничные дни работают более 500 церквей и храмов.

В Московской области безопасность рождественских мероприятий контролировала Росгвардия. На работу вышли более 400 правоохранителей. Их слаженные действия помогли предотвратить грубые нарушения общественного порядка.

Президент России Владимир Путин по традиции посетил церковные рождественские службы 7 января. Сначала глава государства прибыл в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе - там он встретил праздник в окружение бойцов СВО, членов их семей и волонтеров. Затем Путин отправился в храм Христа Спасителя, сообщила «Национальная служба новостей».

Праздники Православное рождество Москва
07 января 2025, 08:08
Спасатели рассказали о службе животных в МЧС
Пресс-служба МЧС
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В частях МЧС России служат более 300 котов и собак. Об этом сообщили в департаменте информационной политики министерства.

Также на службе у спасателей есть рыбки, белки и черепахи. Животные выполняют важную задачу - они дарят поддержку и тепло, помогают спасателям и пожарным после тяжелых выездов.

Каждый день на службу заступают добровольцы из отряда «Семенычи», который назвали в честь тюменского кота-пожарного Семена.

«В начале это был исключительно кошачий отряд, но со временем в нем стали появляться и другие животные», - рассказали в МЧС.

В конце декабря коту Толику из 89-й пожарной части Управления МЧС по Юго-Восточному административному округу Москвы присвоили специальное звание прапорщика внутренней службы.

Спасатели Коты Собаки Животные
07 января 2025, 01:58
Настя Ивлеева хотела поздравить россиян с Рождеством, но снова опозорилась
РИА «Новости»
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Анастасия Ивлеева неудачно поздравила россиян с Рождеством. Она ошибочно разместила в своем Telegram-канале поздравление с Пасхой.

В коротком посте блогерша написала «Христос Воскресе», добавив эмодзи с голубем, несущим веточку. Пользователи Сети моментально отреагировали на эту оплошность.

«Специально, наверное, так сказала, а то что-то позабыли про нее», - предположил один из комментаторов.

Другой же напротив счел позитивным то, что Ивлеева «хоть вспомнила, что есть такие праздники».

«Не все потеряно», - отметил мужчина.

Однако большая часть комментариев содержала все же негативную окраску.

«Простите ее, ничего не поделаешь, не дал ей господь мозгов», - сочли некоторые комментаторы.

Вскоре Анастасия Ивлеева удалила пост ошибкой из своего Telegram-канала. Вместо него она разместила уже правильное поздравление с Рождеством.

Ранее стало известно, что на Ивлееву снова подали в суд.

Праздники Православное рождество Анастасия Ивлеева
06 января 2025, 22:56
«Кто там что не видел?» Мэр Анапы обвинил Морспасслужбу во лжи о масштабах выброса мазута
РИА «Новости»
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Мэр Анапы Василий Швец публично обвинил Морспасслужбу в сокрытии реальных масштабов загрязнения Черного моря мазутом. Об этом сообщила «Новая Кубань».

Издание привело расшифровку записи выступления Швеца на совещании оперативного штаба. На заседании представитель Морспасслужбы заявил, что с утра 8:30 пятен загрязнения не обнаружено.

Однако мэр эти слова опроверг. Он подчеркнул, что действительности они не соответствуют, а масштаб загрязнений огромный.

«Эти слова не имеют отношения к действительности абсолютно. Мы были там сегодня в час дня - этих пятен там на расстоянии 10 километров шириной по 3 километра. Что вы рассказываете? Кто там что не видел?» - отреагировал Швец.

Параллельно продолжался и спор вокруг информации о гибели птиц, спасенных ранее из мазутного пятна в Черном море. Оперштаб Краснодарского края назвал публикации в СМИ о «90% погибших птиц» фейком. По данным этой структуры, при транспортировке погибли менее 10% спасенных животных.

В воскресенье, 5 января, стало известно, что после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе в море обнаружили более 30 погибших дельфинов. В центре «Дельфа» указали, что информацию о новых погибших китообразных получают практически каждый день.

Черное море Животные Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
06 января 2025, 19:28
Один из крупнейших ТЦ Стамбула выставили на продажу за баснословную сумму
Unsplash
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Турецкий бизнесмен Ахмет Зорлу намерен продать знаменитый торгово-развлекательный центр Zorlu AVM в Стамбуле. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ объект оценен в 1,5 миллиарда долларов.

Zorlu AVM, открытый в 2013 году, считается одним из самых роскошных объектов в Турции. На территории площадью более 693 тысяч квадратных метров расположено более 200 магазинов, включая люксовые бренды Gucci, Burberry, Prada и Louis Vuitton.

По информации прессы, собственники выставили центр на продажу за 55 миллиардов турецких лир (примерно 1,5 миллиарда евро).

О причинах продажи не сообщалось, однако ранее владелец ТЦ, холдинг Zorlu не раз подвергался критике со стороны пропалестинских активистов, которые обвиняют компанию в сохранении торговых отношений с Израилем.

Ранее стало известно , что изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за 881 млн рублей.

Турция Магазины Стамбул

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