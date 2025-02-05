Богатые россияне чаще других не платили по ипотеке

Журналисты ознакомились с данными Росстата. В них сказано, что доля не заплативших хотя бы раз в течение квартала, в июле–сентябре 2024 года выросла до 4,9%, хотя ранее она составляла 4,8%.

Примечательно, что чаще всего не платили россияне, доходы которых выше среднего.

Ранее член комитета Российской Гильдии Риелторов по ипотеке Олеся Белоглазова прокомментировала намерение ЦБ ограничить банки в выдаче ипотеки сроком более чем на 30 лет. По словам эксперта, эта инициатива никак не повлияет на ипотечный рынок. Люди часто погашают ипотечный кредит за семь-восемь лет, хотя оформляли его на 20.

До этого эксперт по недвижимости Анатолий Пысин заявил, что средний доход семьи для одобрения ипотеки на двухкомнатную квартиру в спальном районе столицы должен быть не менее 300 тысяч рублей.