11 декабря 2024, 01:56

Боец ММА Емельяненко впервые в жизни устроился на работу

РИА «Новости»
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Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко устроился на первую в своей жизни официальную работу, сообщила Lenta.ru. Спортсмену 43 года.

Издание сослалось на пост, который сам Емельяненко разместил на своей странице в социальной сети. Боец рассказал, что займет должность советника по связям в реабилитационном центре «Иман».

Это учреждение расположено в Ингушетии. Ранее Емельяненко лечился в «Имане» от алкогольной зависимости.

Боец провел 40 боев, из них 29 выиграл, в 10-ти потерпел поражение. Одну схватку он свел вничью. В середине декабря Емельяненко дебютирует в лиге NFL, бой пройдет в Ингушетии.

Ранее Александр Емельяненко устроил дебош в одном из аэропортов Екатеринбурга.

Ингушетия Спортсмены Работа Александр Емельяненко
10 декабря 2024, 22:15
Суд вынес приговор владельцу сгоревшего хостела, где погибли восемь человек
Unsplash
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Нагатинский районный суд Москвы вынес решение по делу Рауфа Миронова, владельца сгоревшего хостела, где погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале.

Подсудимого признали виновным по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг (часть 3 статьи 238 УК РФ). Миронова приговорили к пяти годам лишения свободы.

Отбывать наказание Миронов будет в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил ему заниматься гостиничным делом на два года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Хостел, которым управлял Миронов, сгорел летом 2022 года. Он располагался на первом этаже жилой многоэтажки. При пожаре погибли восемь человек, в МЧС поясняли, что постояльцы хостела не сумели выбраться из комнат из-за решеток на окнах, не сработала и пожарная сигнализация.

Следствие пришло к выводу, к возгоранию привела неисправная проводка.

Пожары Суд Приговоры Москва
10 декабря 2024, 18:16
В СПЧ объяснили, как надо нанимать мигрантов, чтобы с ними в Россию не ехали родственники
Global Look Press
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При приглашении на работу иностранных граждан следует руководствоваться вахтовым методом, чтобы вместе с рабочими в Россию не переезжали их родственники. Об этом в ходе встречи президента Владимира Путина с членами СПЧ заявил председатель совета Валерий Фадеев.

Он обратил внимание, что из-за большого числа переезжающих вместе с мигрантами родственников образуются анклавы, которые нагружают социальную инфраструктуру.

«Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал», - объяснил Фадеев.

По его словам, важным направлением законодательства должно стать ограничение возможностей переезда семей иностранцев, которые не планируют становиться гражданами России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли в первом чтении проект закона, запрещающего принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Плохо владеющие языком школьники будут создавать проблемы для одноклассников и педагогов, рассказал он.

Мигранты Работа
10 декабря 2024, 17:42
В России предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
Freepik
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Депутаты от «Новых людей» во главе с Ксенией Горячевой подготовили законопроект об административных штрафах за пропаганду домашнего насилия. Документ направили на отзыв в правительство.

По мнению парламентариев, необходимо не только наказывать за само насилие, но и формировать к нему нетерпимость в обществе, а такие понятия, как «бьет - значит любит», должны исчезнуть из оборота.

За это правонарушение предлагают штрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. При этом наказывать авторов научных и художественных произведений, если они не оправдывают домашнее насилие, не будут.

«Пропаганда домашнего насилия не должна звучать безнаказанно. Традиционной ценностью россиян всегда были семья и любовь, бережное отношение к близким», - заявила Горячева.

Она привела статистику, по которой за 2022 год выявили более 158 тысяч случаев домашнего насилия, и две трети пострадавших - женщины.

Ранее психолог Майя Голубева рассказала, как вычислить абьюзера и защититься от его действия.

Штрафы Госдума РФ Правительство РФ Домашнее насилие
10 декабря 2024, 17:37
ФСИН получила доступ к данным медучреждений о педофилах
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который позволяет ФСИН получать данные из медучреждений о педофилах без их согласия. Об этом сообщил ТАСС.

Данные, составляющие врачебную тайну, предоставлялись по запросу органа уголовно-исполнительной системы. Но получить такие сведения в отношении педофилов без их согласия было невозможно.

Принятый проект закона устранил это правило.

Ранее петербургский городской суд отправил под стражу православного блогера Клауда Роммеля, обвиняемого в совращении 11-летней девочки. Ребенок приходил к Роммелю заниматься по школьным предметам.

ФСИН Законы Педофилы Депутаты Блогеры

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