Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 апреля

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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер ГД Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект, предполагающий депортацию мигрантов за домогательства в отношении россиян. С документом ознакомилось РИА «Новости».

По словам Даванкова, он внес законопроект, несмотря на то, что документ получил отрицательный отзыв со стороны правительства.

«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности общества и снижения социальной напряженности», - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Депутат просить добавить в статью административного кодекса о мелком хулиганстве, пункт о наказании за домогательства к гражданам России.

В пресс-службе «Новых людей» добавили, что от россиян поступает больше количество жалоб на домогательства со стороны иностранных граждан, поэтому, как полагают в партии, необходимо ввести такие меры.

Ранее стало известно, что приезжающим в Россию мигрантам создадут цифровые профили.