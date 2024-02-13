Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 апреля
Таганский суд Москвы принял решение о продлении ареста блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Предприниматель останется под арестом до 16 апреля, сообщила пресс-служба столичных судов.
Постановление о продлении заключения блогера в СИЗО суд вынес 13 февраля. Адвокаты Шабутдинова обратились в суд с апелляцией.
Бизнес-тренеру и предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. С их слов, Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов. Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее следователь в Пресненском суде Москвы сообщил, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел, писали «Известия». В ходе расследования следователи допросили более 35 потерпевших.