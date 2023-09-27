Блогершу Лерчек оштрафовали на 124 миллиона рублей
Федеральная налоговая служба обязала известную блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) заплатить штраф на 124 миллиона рублей за неуплату налогов. Об этом РИА «Новости» сообщил ее адвокат Константин Третьяков.
«Решение ФНС вынесли еще 18 сентября. После этого у Чекалиной появилась официальная обязанность выплатить пени и штраф на 124 миллиона рублей», - сказал он.
Правозащитник отметил, что Чекалина настроена конструктивно и все выплатит. Пока что сделать это невозможно, поскольку все имущество блогера, в том числе банковские счета, арестовали в рамках уголовного дела.
«Но для его прекращения сначала необходимо выплатить пени и штраф. Это замкнутый круг. Мы обратились в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста со счетов», - добавил Третьяков.
Валерия Чекалина и ее муж Артем в марте 2023 года стали фигурантами уголовных дел. Блогеров обвинили в легализации денежных средств через счета фирм-однодневок, их отмывании через покупку валюты и уклонении от уплаты налогов.
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