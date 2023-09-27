Блогершу Лерчек оштрафовали на 124 миллиона рублей

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«Решение ФНС вынесли еще 18 сентября. После этого у Чекалиной появилась официальная обязанность выплатить пени и штраф на 124 миллиона рублей», - сказал он.

Правозащитник отметил, что Чекалина настроена конструктивно и все выплатит. Пока что сделать это невозможно, поскольку все имущество блогера, в том числе банковские счета, арестовали в рамках уголовного дела.

«Но для его прекращения сначала необходимо выплатить пени и штраф. Это замкнутый круг. Мы обратились в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста со счетов», - добавил Третьяков.

Валерия Чекалина и ее муж Артем в марте 2023 года стали фигурантами уголовных дел. Блогеров обвинили в легализации денежных средств через счета фирм-однодневок, их отмывании через покупку валюты и уклонении от уплаты налогов.

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