Блогеров могут начать штрафовать за контент с сигаретами

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Поводом для обращения активистов в Роскомнадзор и Генпрокуратуру стали жалобы родителей на публикации блогера Насти Ивлеевой, которая стала часто демонстрировать курение на просторах Сети.

«Люди возмущены поведением блогеров с многомиллионной аудиторией. Если бы они задавали позитивное настроение в обществе, то им бы просто цены бы не было. На Ивлееву ориентируется ее аудитория, а она показывает аморальный образ жизни», - сказал Еговцев.

Он напомнил, что в России сейчас идет активная борьба с курением практически на государственном уровне. В том числе издают различные законы о том, как максимально сократить потребление табака среди населения.

«Родители сделали акцент именно на постах Ивлеевой, поэтому обращение выстраивалось на ее персоне. Ждем ответа, и, скорее всего, он будет положительный. Наверняка примут соответствующие меры», - отметил собеседник «360».

Активисты написали заявления в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с требованием привлечь Настю Ивлееву по административной статье «Стимулирование потребления табака».

Ранее Минфин предложили повысить акцизы на 30% для сигарет дороже 200 рублей. Идею поддержали в Министерстве здравоохранения России.

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