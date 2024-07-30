Блогеров-десятитысячников обязали сообщать о себе в Роскомнадзор
Госдума приняла поправки, по которым владельцы публичных каналов в мессенджерах будут обязаны передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Требование коснется блогеров и владельцев Telegram-каналов, число подписчиков которых превышает 10 тысяч человек. Без этого они столкнутся с ограничениями на размещение рекламы, репост другими каналами их сообщений и получение донатов.
«Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки», - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
При этом о полной блокировке подобных каналов, отметил он, речи не идет.
Ранее общественник Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с призывом запретить в России сервис Boosty.