Блогеров-десятитысячников обязали сообщать о себе в Роскомнадзор

Требование коснется блогеров и владельцев Telegram-каналов, число подписчиков которых превышает 10 тысяч человек. Без этого они столкнутся с ограничениями на размещение рекламы, репост другими каналами их сообщений и получение донатов.

«Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки», - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

При этом о полной блокировке подобных каналов, отметил он, речи не идет.

Ранее общественник Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с призывом запретить в России сервис Boosty.