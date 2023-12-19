Блогерам захотели запретить размещать рекламу в некоторых соцсетях

«Запрет, конечно, будет в экономической форме, то есть мы не вводим новые сущности в уголовное законодательство. Но важно для площадок, признанных нами не имеющими права функционировать в России, обеспечить налоговый режим таким образом, чтобы рекламодателю было невыгодно свой рекламный бюджет тратить на такие площадки», - уточнил депутат.

По словам Кирьянова, на сегодняшний день в налоговом кодексе РФ содержится положение, позволяющее вычитать расходы на рекламу из налогооблагаемой базы для налога на прибыль. Он считает, что такого быть не должно, если рекламные бюджеты тратят на социальные сети, принадлежащие компании Meta *.

Парламентарий добавил, что введение такого запрета уже обсуждается и «вектор такого обсуждения задан правильно».

«У нас сегодня есть весь необходимый арсенал для того, чтобы создатели контента - блогеры, могли перейти на российские площадки, работать там, где обеспечено соблюдение законодательства Российской Федерации в полном объеме. И, соответственно, туда привлекать свою аудиторию», - подчеркнул Кирьянов.

Он отметил, что, государство поддерживает такой «бесшовный» переход, дает блогерам возможность перенести данные из запрещенных соцсетей на другие площадки рунета.

Рекламодателям это тоже на пользу по ряду причин. Во-первых, они будут действовать в законном поле, ведь реклама на запрещенных в РФ площадках ведет к правонарушениям. Во-вторых, не будет вопросов к тому, как они ее оплачивают.

Кирьянов напомнил, что сейчас оплата рекламы фактически находится в зоне серой экономики, так как заказчики вынуждены или обналичивать средства, или оплачивать ее в криптовалюте. Все это непрозрачно и незаконно.

Ранее 25% россиян, как показал опрос Calltouch, отметили появление более креативной рекламы после введения маркировки, а также заметили увеличение количества объявлений.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией на территории России.