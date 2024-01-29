Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО

Постановление о продлении заключения блогера в СИЗО суд вынес 12 декабря. Адвокаты Шабутдинова подали апелляцию, однако суд отказал в освобождении арестованного.

Бизнес-тренера и предпринимателя обвинили в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими признали 15 человек. Они сообщили, что Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов.

Несколько дней назад адвокат Сальникова подала апелляцию на арест Елены Блиновской, создателя «марафонов желаний». Ее отвезли в СИЗО 22 января. Причиной такого решения суда стали постоянные нарушения условий домашнего ареста. В частности, Блиновская организовала предновогоднюю вечернику, на которую пришли более 15 человек.