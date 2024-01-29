29 января 2024, 16:36

Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО

РИА «Новости»
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Мосгорсуд оставил в силе решение оставить блогера Аяза Шабутдинова под стражей. Предприниматель останется под арестом до 16 февраля, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Постановление о продлении заключения блогера в СИЗО суд вынес 12 декабря. Адвокаты Шабутдинова подали апелляцию, однако суд отказал в освобождении арестованного.

Бизнес-тренера и предпринимателя обвинили в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими признали 15 человек. Они сообщили, что Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов.

Несколько дней назад адвокат Сальникова подала апелляцию на арест Елены Блиновской, создателя «марафонов желаний». Ее отвезли в СИЗО 22 января. Причиной такого решения суда стали постоянные нарушения условий домашнего ареста. В частности, Блиновская организовала предновогоднюю вечернику, на которую пришли более 15 человек.

Мосгорсуд Суд Блогеры Москва
29 января 2024, 15:13
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве
РИА «Новости»
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В Москве продлили до вечера вторника желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения до 22:00 30 января. Гололедица на дорогах», - говорится в сообщении.

Потенциально опасная погода также ожидается и в Подмосковье.

В понедельник в столице будет облачно и без осадков. Максимальная температура воздуха составит до минус одного градуса.

Весеннее потепление придет в Москву в начале февраля, а вместе с ним ожидаются и перепады атмосферного давления, которые, однако, серьезно не скажутся ни на погоде , ни на самочувствии метеозависимых людей.

Погода Погода в Москве Москва
29 января 2024, 14:18
Почти 10 тысяч жителей юго-востока Москвы получили жилье по реновации в 2023 году
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В 2023 году свыше 9,6 тысячи жителей Юго-Восточного округа Москвы получили жилье по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Больше всего заключено договоров в Нижегородском районе - почти три тысячи, Выхино-Жулебине - свыше двух тысяч и Лефортове - 1,8 тысячи», - уточнил он.

По словам главы ведомства, свыше 25,4 тысячи жителей девяти районов заключили с Москвой договоры и стали правообладателями нового жилья.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что с начала 2023 года в округе передали под заселение восемь новостроек. Всего число таких домов уже достигло 40.

В 2024 году в столице возведут почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации в рамках программы комплексного развития территорий.

Реновация в Москве Москва
29 января 2024, 12:59
Режим ЧС из-за снегопада отменили на Сахалине
РИА «Новости»
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отменил режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада. На трассах возобновили движение машин и рейсовых автобусов, в городах и районах продолжили расчистку дорог, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С 10:00 29 января режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ и региональный уровень реагирования, установленный указом губернатора Сахалинской области <…>, отменить», - постановил глава региона.

Особый режим ввели на Сахалине 24 января из-за циклона. К понедельнику возобновили движение по всем дорогам региона, в том числе федеральным трассам из Южно-Сахалинска в Корсаков и Холмск. Власти сняли ограничения для автобусов межмуниципальных маршрутов и на некоторых участках железной дороги.

Расчистку снега продолжили в Южно-Сахалинске, Долинском, Анивском, Томаринском и Корсаковском районах. Агентство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области предупредило о сходе лавин в Холмском, Невельском и Смирныховском районах.

Погода на Сахалине ухудшилась 23 января из-за прохождения мощного циклона. Из-за нулевой видимости закрыли некоторые дороги, а местные жители стали публиковать в соцсетях видео прыжков в сугробы из окон квартир.

Непогода накрыла остров второй раз. В начале января на Сахалине из-за сильного снегопада задержали рейсы и закрыли паромную переправу Холмск - Ванино.

МЧС РФ Погода Снегопад
29 января 2024, 12:26
Москвичам пообещали весеннюю погоду в начале февраля
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Оттепель, соответствующая третьей декаде марта, придет в Москве в начале февраля. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в конце января будет немного ниже нуля, существенных осадков не ожидается.

«Самый теплый день недели - 1 февраля, когда даже ночью температура будет близка к нулевой отметке, а днем - положительные температуры: плюс 1–3, даже до плюс 4 градусов по области», - уточнил синоптик.

Он добавил, что 2 февраля погода существенно не изменится, а на протяжении рабочей недели температура будет превышать норму на 5–6 градусов.

Вильфанд также подчеркнул, что ассоциировать такую погоду с приходом весны не стоит, поэтому убирать зимнюю одежду и обувь пока рано.

Сегодня в Москве ожидается пасмурная погода без осадков. Воздух может прогреться до -1 градуса.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве

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