02 ноября 2023, 09:18

Блогера из Оренбурга обязали выплатить 700 тысяч рублей за сплетни об убитом собаками мальчике

Unsplash
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Оребурженка отсудила у блогера компенсацию морального вреда за распространение сплетен о ее сыне, которого загрызла стая собак. Девушку обязали не только выплатить 700 тысяч рублей, но и опровергнуть свою информацию на телевидении, сообщил Промышленный райсуд Оренбурга.

Женщина увидела видеоролик через несколько дней после того, как умер ее сын. Блогер рассказала в одной из запрещенных соцсетей, что мальчик в компании друга якобы сжигал на костре щенят и заливал монтажную пену собаке в пасть. Девушка заявила подписчикам, что это «проверенная информация», но во время расследования созналась - передала сплетни, которые услышала от своего пациента ее мама.

«Признаны сведения, распространенные ответчиком 21.04.2023 года <…> не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство», - постановил суд.

Блогера обязали опровергнуть заявление на своей странице в «ВКонтакте», телеканалах ГТРК «Оренбург», «ОРЕН-ТВ», ТВЦ «Планета» и ТК «Регион», возместить матери 700 тысяч рублей и городскому бюджету 600 рублей.

Собаки напали на мальчика 16 апреля у гаражей на улице Кольцевой. Он погиб на месте. За год до этого животные покусали 13-летнюю девочку на улице Бебеля. Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности. Муниципалитетам Оренбургской области поручили отловить всех бездомных собак.

Суд Собаки Животные
02 ноября 2023, 08:34
Трудовых мигрантов предложили заменить роботами
Pxhere
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Трудовых мигрантов в перспективе нужно заменить роботами. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, подбор иностранцев на работу стоит вести тщательнее, не стесняясь отказываться от «неприемлемых» граждан. В этом вопросе также важна репатриация, отметил Затулин.

Без трудовых мигрантов будет трудно обойтись. Однако работодатели не должны впадать в зависимость, подчеркнул депутат.

«Роботов найти для того, чтобы они на складе работали, - это в перспективе. Но это сразу не придет. Нам нужно найти в среде мигрантов тех, которые для нас приемлемы, и отказываться от тех, которые для нас неприемлемы», - сказал он.

Решить вопрос с трудовой силой также поможет репатриация соотечественников. Вернувшиеся на родину будут работать, добавил парламентарий.

Американский бизнесмен Илон Маск предрек Европе войну из-за наплыва мигрантов. Поводом для такого комментария послужило завирусившееся видео, на котором женщина сожгла флаг Франции.

Мигранты Госдума РФ Роботы Депутаты
02 ноября 2023, 00:24
ЧВК «Вагнер» не входила в состав Росгвардии — Хинштейн
РИА «Новости»
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Новости о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию являются ложными. Об этом заявил депутат ГД Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией - невозможно по определению», - заявил он.

До этого в СМИ появились сообщения, что частная военная компания якобы оказалась в составе Росгвардии. Также распространили информацию, что главой подразделения стал сын предпринимателя Евгения Пригожина Павел.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступили в ряды чеченского спецназа «Ахмат». Он объяснил, что военные и до этого переходили в отряд, но теперь случилось массовое пополнение личного состава. Чеченский лидер выразил уверенность, что примеру своих сослуживцев последуют и другие представители компании.

Росгвардия Россия
01 ноября 2023, 23:38
Надежный и удобный для пассажиров. Чем хорош новый российский самолет Ил-96-400М
Минпромторг России
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В России совершил свой первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М отечественного производства. Как создавали лайнер, в чем его преимущества перед зарубежными лайнерами, не побоятся ли пассажиры летать на нем — в материале «360».

В пресс-службе правительства России заявили, что Ил-96-400М дополнит линейку гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации. Наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214 этот лайнер должен заменить аналоги самолетов ушедших из России компаний.

Характеристики Ил-96-400М Этот самолет создали на базе Ил-96, сконструированного еще в Советском Союзе, рассказал «360» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. В истории нет ни одного авиапроисшествия, связанного с предшественником нового воздушного судна.

«Поэтому самолет надежный, удобный. Там очень много вещей для пассажиров. Самолет широкофюзеляжный, четырехдвигательный, безопасный, очень большая протяженность полетов», - отметил специалист.

При этом самолет нельзя назвать абсолютно современным. При его создании использовались наработки советских ученых. Кроме того, пока что воздушное судно не очень экономичное.

Он подчеркнул, что сейчас пришло время для использования новейших технологий, которых в России очень много, в том числе в сфере авионики. Отечественные разработки необходимо воплотить в жизнь, чтобы через какой-то промежуток времени самолеты становились все лучше и лучше.

Весь авиапарк из российских самолетов - реальность? Чтобы парк гражданской авиации состоял полностью из отечественных самолетов, потребуется большое количество времени, подчеркнул эксперт. Он добавил, что речь идет о нескольких десятилетиях.

«Я не руковожу авиационной промышленностью, но если бы руководил, я думаю, что два-три года - и мы начали бы уже серьезную работу», - поделился мнением бывший командир.

Бояться нечего Новый Ил-96-400М внешне выглядит красиво, солидно и удобно, подчеркнул Романов. Поэтому пассажиры вряд ли будут опасаться летать на нем. В заключение специалист добавил, что, помимо самолетов, в России нужно заняться аэропортами и аэродромами.

Днем 1 ноября Объединенная авиастроительная корпорация обнародовала видео первого полета Ил-96-400М. В компании уточнили, что командиром воздушного судна был заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь. Среди других членов экипажа были Игорь Зинов, Сергей Горемыкин, Павел Литвяков и Дмитрий Семенов.

Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул, что российские авиаконструкторы продолжат развивать компетенции в создании подобных образцов пассажирских лайнеров в России.

Выхода нет Сейчас Россия не может отказаться от использования Boeing и Airbus. Пока придется продолжать существующую политику и не очень благородное дело, разбирая одни воздушные суда для того, чтобы смогли летать другие, а также менять запчасти на китайские, отметил Романов.

Летчик напомнил, что в Советском Союзе была прекрасная линейка самолетов Туполева. Если бы после распада СССР Россия не пошла по либеральному пути, эти воздушные суда можно было бы модернизировать, обновить и усовершенствовать, уточнил он.

«А деньги, к сожалению, у нас распиливались <…> и вместо того, чтобы выпускать прекрасные самолеты, машины и многое другое, у нас просто шла аренда иностранных самолетов. То есть мы были как колония, и в других отраслях тоже. Поэтому, я считаю, что другого выхода нет», - добавил специалист.

Как проходил первый полет Воздушное судно Ил-96-400М поднялось в небо на высоту до двух тысяч метров и провело там 26 минут. Во время полета проверили работоспособность систем лайнера, его устойчивость, управляемость, а также исправность силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Программа испытаний прошла в штатном режиме, в результате чего была подтверждена стабильная работа российского оборудования и систем, большинство из которых выпустили предприятия Ростеха.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал первый полет Ил-96-400М демонстрацией высочайшего уровня компетенций отечественных конструкторов и авиазаводов. Он добавил, что новый самолет получил дополнительные возможности в эксплуатации и транспортировке.

Авиация Самолеты Россия
01 ноября 2023, 22:51
«Чем меньше барахла — тем лучше». Путин прокомментировал новые санкции ЕС
Пресс-служба Кремля
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Очередные санкции Европейского союза вряд ли напугают Россию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

В частности, глава государства прокомментировал возможный запрет ЕС на ввоз в Россию отверток и иголок.

«Чем меньше барахла - тем лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать клопов», - подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что санкционный запал стран Запада почти исчерпан. Государства пытались наказать ограничениями Россию, но в итоге сделали только хуже себе. Власти западных стран дошли до абсурда, угрожая запретом поставок иголок и отверток, заключил Путин.

Очередной, 12-й пакет санкций Евросоюза против России подразумевает торговые ограничения на 5,3 миллиарда долларов. В список ограничений также могут войти 100 физических и 40 юридических лиц. ЕС также рассматривает возможность запретить импорт алмазов, обработанных материалов, строительной и алюминиевой продукции.

Санкции Запад Владимир Путин

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