Блогера из Оренбурга обязали выплатить 700 тысяч рублей за сплетни об убитом собаками мальчике

Надежный и удобный для пассажиров. Чем хорош новый российский самолет Ил-96-400М

В России совершил свой первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М отечественного производства. Как создавали лайнер, в чем его преимущества перед зарубежными лайнерами, не побоятся ли пассажиры летать на нем — в материале «360».

В пресс-службе правительства России заявили, что Ил-96-400М дополнит линейку гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации. Наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214 этот лайнер должен заменить аналоги самолетов ушедших из России компаний.

Характеристики Ил-96-400М Этот самолет создали на базе Ил-96, сконструированного еще в Советском Союзе, рассказал «360» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. В истории нет ни одного авиапроисшествия, связанного с предшественником нового воздушного судна.

«Поэтому самолет надежный, удобный. Там очень много вещей для пассажиров. Самолет широкофюзеляжный, четырехдвигательный, безопасный, очень большая протяженность полетов», - отметил специалист.

При этом самолет нельзя назвать абсолютно современным. При его создании использовались наработки советских ученых. Кроме того, пока что воздушное судно не очень экономичное.

Он подчеркнул, что сейчас пришло время для использования новейших технологий, которых в России очень много, в том числе в сфере авионики. Отечественные разработки необходимо воплотить в жизнь, чтобы через какой-то промежуток времени самолеты становились все лучше и лучше.

Весь авиапарк из российских самолетов - реальность? Чтобы парк гражданской авиации состоял полностью из отечественных самолетов, потребуется большое количество времени, подчеркнул эксперт. Он добавил, что речь идет о нескольких десятилетиях.

«Я не руковожу авиационной промышленностью, но если бы руководил, я думаю, что два-три года - и мы начали бы уже серьезную работу», - поделился мнением бывший командир.

Бояться нечего Новый Ил-96-400М внешне выглядит красиво, солидно и удобно, подчеркнул Романов. Поэтому пассажиры вряд ли будут опасаться летать на нем. В заключение специалист добавил, что, помимо самолетов, в России нужно заняться аэропортами и аэродромами.

Днем 1 ноября Объединенная авиастроительная корпорация обнародовала видео первого полета Ил-96-400М. В компании уточнили, что командиром воздушного судна был заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь. Среди других членов экипажа были Игорь Зинов, Сергей Горемыкин, Павел Литвяков и Дмитрий Семенов.

Глава Минпромторга Мантуров подчеркнул, что российские авиаконструкторы продолжат развивать компетенции в создании подобных образцов пассажирских лайнеров в России.

Выхода нет Сейчас Россия не может отказаться от использования Boeing и Airbus. Пока придется продолжать существующую политику и не очень благородное дело, разбирая одни воздушные суда для того, чтобы смогли летать другие, а также менять запчасти на китайские, отметил Романов.

Летчик напомнил, что в Советском Союзе была прекрасная линейка самолетов Туполева. Если бы после распада СССР Россия не пошла по либеральному пути, эти воздушные суда можно было бы модернизировать, обновить и усовершенствовать, уточнил он.

«А деньги, к сожалению, у нас распиливались <…> и вместо того, чтобы выпускать прекрасные самолеты, машины и многое другое, у нас просто шла аренда иностранных самолетов. То есть мы были как колония, и в других отраслях тоже. Поэтому, я считаю, что другого выхода нет», - добавил специалист.

Как проходил первый полет Воздушное судно Ил-96-400М поднялось в небо на высоту до двух тысяч метров и провело там 26 минут. Во время полета проверили работоспособность систем лайнера, его устойчивость, управляемость, а также исправность силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Программа испытаний прошла в штатном режиме, в результате чего была подтверждена стабильная работа российского оборудования и систем, большинство из которых выпустили предприятия Ростеха.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал первый полет Ил-96-400М демонстрацией высочайшего уровня компетенций отечественных конструкторов и авиазаводов. Он добавил, что новый самолет получил дополнительные возможности в эксплуатации и транспортировке.