05 июня 2024, 14:42

Блогера Илью Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей

Global Look Press
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Блогера Илью Варламова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд Москвы признал Варламова* виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в Сети.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», - написала пресс-служба инстанции.

Ранее на блогера составили протокол по статье о дискредитации российской армии. За это ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Год назад суд оставил Варламова* в списке иноагентов. В реестре Минюста он оказался 23 марта 2023 года.

* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Штрафы Суд Блогеры Илья Варламов Иноагенты Москва
05 июня 2024, 14:02
Родословное древо Путина показали на ПМЭФ
РИА «Новости»
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Генеалогическое древо президента Владимира Путина представили на одном из стендов в рамках Петербургского международного экономического форума. Экспозицию составил дом семейных традиций «Кристиан», сообщило РИА «Новости».

Представитель компании рассказал, что генеалогическое исследование заказал троюродный брат главы государства. Экспертиза подтвердила, что род российского лидера ведет свое начало из Тверской области.

По словам представителя «Кристиана», предки Путина были крестьянами. Он добавил, что на подобное исследование у специалистов уходит около года.

Ранее организаторы форума рассказали о его ключевых мероприятиях. В первый день ПМЭФ прошла церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». После этого на площадке состоятся сессии, посвященные вопросам лекарственной безопасности в странах БРИКС, а также дискуссии, касающиеся отношений России с Бразилией и Венесуэлой.

Исследования Владимир Путин ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 13:19
Гражданина Ирана оштрафовали в Москве за дискредитацию армии
РИА «Новости»
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Тверской суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал гражданина Ирана по административному делу о дискредитации армии. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Гражданина Республики Иран Хоссии Хидари признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей», - заявили в суде.

В пресс-службе инстанции добавили, что правонарушение Хидари заключалось в том, что он был одет с изображением флага и герба Украины в общественном месте. Эта сумма штрафа - максимальная для граждан по первой части статьи о публичных действиях, которые направлены на дискредитацию использования ВС России.

Ранее суд Камчатки признал виновной местную жительницу в дискредитации армии и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Она распространила в одном из популярных мессенджеров порочащие сведения.

Суд Россия
05 июня 2024, 12:54
Законопроект «О честной цене» на товары внесут в Госдуму
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Госдуму в среду, 5 июня, внесут законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения. Об этом 360.ru сообщил автор инициативы, депутат Госдумы Борис Чернышов.

«Важнейший закон, в ближайшие минуты внесем его в Госдуму. Это самое важное для меня, как парламентария, который занимается этой темой год», - сказал он.

Депутат отметил, что по стране в настоящее время шагает шринкфляция, а именно уменьшение упаковки товара при сохранении цены.

«А по сути - мошенничество, оно шагает по стране. Недавно я публиковал исследование, что все это явление приобрело всеобщий порядок. Самое главное, закон о том, чтобы потребитель был информирован и знал, что он покупает. Какую реальную цену они платят. Я не склонен врать людям, должна быть честная цена», - заключил Чернышов.

Ранее депутаты предложили дать новые льготы многодетным в отпуске.

Законы Депутаты Россия
05 июня 2024, 12:39
Организаторы ПМЭФ-2024 рассказали о ключевых сессиях и мероприятиях форума
РИА «Новости»
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В среду, 5 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум. До 8 июня гостей ждет множество сессий и мероприятий, некоторые из них организаторы назвали ключевыми.

В первый день форума состоялась Церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Позднее в программе - сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС», «Россия - Бразилия», «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП» и «Россия - Венесуэла».

В четверг, 6 июня, пройдет торжественное открытие площадки «Территория инноваций», а также состоится презентация открытой международной кибербитвы Standoff на ПМЭФ: «Проверка цифровой устойчивости экономики в режиме реального времени».

Во второй день запланированы сессии «Архитектура мирового порядка: взгляд из России», «Переходное финансирование: открывая возможности для энергоперехода в БРИКС», «Вода дороже золота», «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки» и «Большое Евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы», а также двухсторонние сессии России с ОЭА, Китаем, Оманом, Африкой, Азербайджаном и Латинской Америкой.

В пятницу, 7 июня, состоится сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики», «Финансовый суверенитет и макроэкономика: практические шаги и стратегические цели» и другие.

В заключительный день, 8 июня, пройдет Кубок ПМЭФ по конкуру и сессия «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов».

Президент России Владимир Путин выступит на ПМЭФ 7 июня. В пленарном заседании примут участие также президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.

Россия Экономика ПМЭФ-2024

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