Блогер Эдвард Билл надел полицейскую форму и возмутил МВД
Скандально прославившийся блогер Эдвард Билл пошел на новый пранк. В форме сотрудника полиции с надписью «самокатная патрульная служба» он вместе с напарником прокатился на самокате по Одинцовскому городскому округу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.
Свидетели пранка скандального блогера заявили, что сразу узнали Билла.
Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что поведение пранкера не понравилось полицейским, которые начали проверку блогера за незаконное ношение формы. Теперь Биллу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.
В апреле 2021 года Эдвард Билл за рулем Audi выехал на встречную полосу Новинского бульвара в центре Москвы и врезался в Volkswagen, которым управляла Мария Артемова. С тяжелыми травмами женщину отвезли в реанимацию, где она впала в кому. Против Билла завели уголовное дело.
Расследование и суд продолжались почти год и в марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил блогера к году и двум месяцам колонии.
Адвокаты Билла настаивали, что он полностью оплатил лечение пострадавшей в 11 миллионов рублей и обязался ежемесячно выплачивать еще по 250 тысяч до полного ее выздоровления.