Блогер Эдвард Билл надел полицейскую форму и возмутил МВД

Свидетели пранка скандального блогера заявили, что сразу узнали Билла.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что поведение пранкера не понравилось полицейским, которые начали проверку блогера за незаконное ношение формы. Теперь Биллу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

В апреле 2021 года Эдвард Билл за рулем Audi выехал на встречную полосу Новинского бульвара в центре Москвы и врезался в Volkswagen, которым управляла Мария Артемова. С тяжелыми травмами женщину отвезли в реанимацию, где она впала в кому. Против Билла завели уголовное дело.

Расследование и суд продолжались почти год и в марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил блогера к году и двум месяцам колонии.

Адвокаты Билла настаивали, что он полностью оплатил лечение пострадавшей в 11 миллионов рублей и обязался ежемесячно выплачивать еще по 250 тысяч до полного ее выздоровления.