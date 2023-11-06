Блиновскую заподозрили в нарушении домашнего ареста

Браслет, который правоохранители надели на ногу Блиновской, поддерживает связь с системой контроля. Сотрудники ФСИН получают уведомление, когда блогер покидает свой дом.

«Подобные нарушения зафиксированы несколько десятков раз. Но Елена утверждает, что срабатывает устройство из-за радаров ПВО, которые расположены в районе, где она живет», - указали в публикации.

Полиция не раз приезжала в дом к блогеру, однако не уличала Блиновскую в нарушении судебного решения. Она находилась на месте исполнения меры пресечения.

Организованная проверка выяснила, что систем ПВО рядом жилищем обвиняемой нет. Если бы они все же были, то никак не могли бы нарушить связь браслета с системой контроля.

Ранее столичный суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении на три месяца домашнего ареста Блиновской. Адвокат «королевы марафонов» заявила о начале новой проверки налоговой. На этот раз ФНС ознакомится с деятельностью обвиняемой за 2022 год.