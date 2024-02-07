Блиновской разрешили ходить в салон красоты в СИЗО

По ее словам, в следственном изоляторе «Печатники» работает полноценный салон красоты, предлагающий услуги маникюра, педикюра, стрижек, окрашивания и прочих косметических процедур. Также в СИЗО имеется спортзал. За возможность воспользоваться этими услугами придется заплатить.

«Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться», - отметила Ботова.

Блогера поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами, среди которых - доктор и кандидат наук , также обвиняемыми в совершении ненасильственных правонарушений. В помещении имеется телевизор, холодильник и душевая кабина.

Ранее Блиновская находилась в карантинной камере на двадцать человек для прохождения медицинского осмотра. Там у нее началась депрессия.

Блиновскую заключили под стражу на три месяца после того, как она нарушила условия домашнего ареста. Во время расследования выяснилось, что она пренебрегла наложенными на нее ограничениями, устроив вечеринку в новогоднюю ночь и пригласив одного из свидетелей по ее делу.