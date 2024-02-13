Блиновская попросила отпустить ее к детям

Блиновская напомнила, что воспитывает четырех детей, а младшей дочери - всего четыре года. Суду она рассказала об их учебе и талантах.

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <…> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», - заявила блогер.

Она также пожаловалась на переживания детей из-за ее ареста, их болезни и расплакалась.

В заседании суда Блиновская принимала участие по видеосвязи. Ее отказались выпускать из СИЗО , куда блогер попала из-за нарушения условий домашнего ареста.

В апреле 2023 года «королеву марафонов» задержали и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей, ей также вменили легализацию денежных средств. Изначально Блиновская была под домашним арестом, но после предъявления новых обвинений следствие попросило арестовать блогера. В СИЗО ее отправили до 26 апреля.