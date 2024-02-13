13 февраля 2024, 20:12

Блиновская попросила отпустить ее к детям

РИА «Новости»
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Во время судебного заседания блогер Елена Блиновская попросила отпустить ее из СИЗО к детям. «Королева марафонов» не сдержала эмоций и расплакалась, сообщило РИА «Новости».

Блиновская напомнила, что воспитывает четырех детей, а младшей дочери - всего четыре года. Суду она рассказала об их учебе и талантах.

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <…> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», - заявила блогер.

Она также пожаловалась на переживания детей из-за ее ареста, их болезни и расплакалась.

В заседании суда Блиновская принимала участие по видеосвязи. Ее отказались выпускать из СИЗО , куда блогер попала из-за нарушения условий домашнего ареста.

В апреле 2023 года «королеву марафонов» задержали и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей, ей также вменили легализацию денежных средств. Изначально Блиновская была под домашним арестом, но после предъявления новых обвинений следствие попросило арестовать блогера. В СИЗО ее отправили до 26 апреля.

Задержание блогера Елены Блиновской
13 февраля 2024, 19:31
Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 апреля
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Таганский суд Москвы принял решение о продлении ареста блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Предприниматель останется под арестом до 16 апреля, сообщила пресс-служба столичных судов.

Постановление о продлении заключения блогера в СИЗО суд вынес 13 февраля. Адвокаты Шабутдинова обратились в суд с апелляцией.

Бизнес-тренеру и предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. С их слов, Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов. Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее следователь в Пресненском суде Москвы сообщил, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел, писали «Известия». В ходе расследования следователи допросили более 35 потерпевших.

Суд Блогеры Аресты Москва
13 февраля 2024, 19:06
Даванков предложил депортировать мигрантов из России за домогательства
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер ГД Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект, предполагающий депортацию мигрантов за домогательства в отношении россиян. С документом ознакомилось РИА «Новости».

По словам Даванкова, он внес законопроект, несмотря на то, что документ получил отрицательный отзыв со стороны правительства.

«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности общества и снижения социальной напряженности», - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Депутат просить добавить в статью административного кодекса о мелком хулиганстве, пункт о наказании за домогательства к гражданам России.

В пресс-службе «Новых людей» добавили, что от россиян поступает больше количество жалоб на домогательства со стороны иностранных граждан, поэтому, как полагают в партии, необходимо ввести такие меры.

Ранее стало известно, что приезжающим в Россию мигрантам создадут цифровые профили.

Домогательства Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия
13 февраля 2024, 18:41
Жители московского Солнцева выступили против закрытия районной больницы
РИА «Новости»
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Жители района Солнцево, находящегося на западе Москвы, выразили несогласие с планами по реорганизации городской клинической больницы № 17. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

По информации СМИ, медучреждение, которое обслуживает несколько районов и считается одним из крупнейших в округе, перепрофилируют. Медицинский персонал переведут в больницу «Коммунарка».

Оборудование из ГКБ № 17 уже вывезли, а пациентов начали принимать в больнице № 31, рассказали врачи. Жители района сообщили, что такие перемены им будут неудобны, поскольку от Солнцева до «Коммунарки» - около девяти километров. Пациентам придется тратить примерно час на дорогу.

Муниципальный депутат Лефортово Самсон Шоладеми заявил, что в Департаменте здравоохранения Москвы информацию о перепрофилировании ГКБ № 17 опровергли.

Ранее москвичи встали на защиту Косинского парка. Активисты пожаловались на вырубку деревьев в зеленой зоне.

Здравоохранение Больницы Врачи Больница в Коммунарке Москва
13 февраля 2024, 17:43
Человеческие останки нашли в жилом доме в центре Москвы
Соцсети
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Останки человеческого скелета нашли в квартире жилого дома в центре Москвы во время ремонта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, принадлежащие человеку останки нашли при проведении работ по демонтажу пола в квартире жилого дома на улице Макаренко. В ближайшее время по обнаруженным костям проведут судебно-медицинскую экспертизу.

«Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что россиянка три года спала с мумией своего мужа. Тело мужчины случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей.

Москва

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