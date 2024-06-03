03 июня 2024, 10:49

Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

РИА «Новости»
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Блогер Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Соответствующая информация появились в картотеке.

Блогер подала в суд заявление о признании себя как индивидуального предпринимателя банкротом.

О ее намерении сделать это стало известно еще месяц назад. В документе кредиторами блогера значились Федеральная налоговая служба России и банк ВТБ.

В марте Блиновской и ее супругу предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов легализовали.

Для того чтобы расплатиться с долгами, имущество блогера выставили на продажу. Так, стоимость ее дома оценили в сумму от 300 до 500 миллионов рублей.

Банки Суд Налоги Блогеры Россия Задержание блогера Елены Блиновской
03 июня 2024, 08:53
Рабочую неделю для женщин сократят в России
РИА «Новости»
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В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об установлении сокращенной рабочей недели в 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Об этом сообщил ТАСС.

Авторами инициативы стала группа парламентариев во главе с депутатом Леонидом Слуцким.

«Предусматривается сокращение на один час в неделю рабочего времени для женщин, которые имеют двух и более детей в возрасте до 18 лет. Всего в неделю время их работы составит 39 часов», - отметили депутаты.

При этом сокращенная рабочая неделя может быть установлена в том случае, если меньшая продолжительность недели сотрудника уже не предусмотрена иными законами.

Авторы инициативы призвали создать женщинам в России возможность заниматься детьми, так как они испытывают сильную физическую и эмоциональную нагрузку.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил возродить умирающие деревни России.

Законы Женщины Депутаты
02 июня 2024, 20:48
Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром детей перед ЕГЭ
Pxhere
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В Воронеже директор вечерней школы № 11 Лариса Хопрова уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ. Об этом сообщило«Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В Воронеже директор вечерней школы № 11 Лариса Хопрова уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ. Об этом сообщило «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Руководитель учебного заведения написала заявление по собственному желанию. Уточняется, что она вышла на пенсию.

Скандал с раздеванием выпускников перед ЕГЭ произошел 29 мая. По данным «Известий», в пункте проведения экзамена школьника заставили снять брюки из-за сработавшего металлоискателя. Другой собеседник издания заявил, что некоторых выпускниц вынудили снять бюстгальтеры. Их попросили сделать это на улице, так как там не было камер.

Ранее выпускникам посоветовали обращаться на горячую линию при нарушениях на Едином государственном экзамене.

ЕГЭ Дети Школы Скандалы Экзамены
02 июня 2024, 17:15
Умер бывший посол России в Болгарии Анатолий Потапов
РИА «Новости»
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Бывший посол России в Болгарии, экс-замминистра иностранных дел РФ Анатолий Потапов умер в возрасте 81 года. О его смерти сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что Потапова не стало после скоротечной болезни. По словам дипломата, экс-посол был хорошим человеком, надежным товарищем и профессионалом.

«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Рогачева взялся за дело. <…> Спустя годы мы стали коллегами», - вспомнила Захарова.

Она добавила, что в разные периоды жизни Анатолий Потапов трудился на руководящих постах в администрации президента, был заместителем министра РФ по делам СНГ.

Прощание с умершим пройдет 4 июня в траурном зале ЦКБ в 11:30.

Мария Захарова прикрепила к посту документ с соболезнованиями от действующего посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой. Она отметила, что Потапов посвятил большую часть жизни защите интересов Родины и сумел сохранить добрые отношения между народами России и Болгарии, работал над расширением двустороннего политического и гуманитарного сотрудничества.

Дипломатия Болезни Болгария Мария Захарова Россия
02 июня 2024, 17:12
«Поистине человек-легенда». Путин — об ушедшем из жизни Чилингарове
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин назвал ушедшего из жизни исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова выдающимся ученым и поистине человеком-легендой. Он выразил глубокие соболезнования из-за смерти политика в телеграмме, которую разместил сайт Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся ученый, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, - отметил президент.

Российский лидер отметил сильные стороны характера Чилингарова, указав на его мужественность, целеустремленность и патриотизм.

Путин добавил, что близкие, товарищи и друзья сохранят в своих сердцах светлую память об ученом.

Полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова не стало 1 июня. Он умер в возрасте 84 лет после тяжелого заболевания. Церемония прощания состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Предположительно, Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Болезни Депутаты

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