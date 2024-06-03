Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

Блогер подала в суд заявление о признании себя как индивидуального предпринимателя банкротом.

О ее намерении сделать это стало известно еще месяц назад. В документе кредиторами блогера значились Федеральная налоговая служба России и банк ВТБ.

В марте Блиновской и ее супругу предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов легализовали.

Для того чтобы расплатиться с долгами, имущество блогера выставили на продажу. Так, стоимость ее дома оценили в сумму от 300 до 500 миллионов рублей.