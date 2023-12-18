18 декабря 2023, 13:46

Благоустройство возле станции метро «Лианозово» завершили в Москве

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Благоустройство возле станции метро «Лианозово» завершили на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что основной ориентир работ был направлен на улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий. Кроме того, в столице постарались организовать удобные маршруты от жилой застройки к метро.

«В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская», - добавил заммэра.

Рабочие спрятали под землю воздушные провода и увеличили ширину тротуаров, а также обновили их покрытия. Суммарно реконструировали более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части.

Для удобства водителей оборудовали свыше 70 парковочных мест. Также улучшили освещение: установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Вдобавок возвели два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Полностью модернизировали сквер на Зональной улице и обустроили там свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют столицу.

Благоустройство Москва 2023
18 декабря 2023, 13:43
Москвичей пригласили на новогодние мероприятия в городских усадьбах
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима». Он начнется 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Гости смогут посетить детские елки, балы, народные гулянья и тематические экскурсии. Регистрация на мероприятия будет доступна через специальный новогодний раздел сервиса Russpass.

В музее-заповеднике «Коломенское» 25 декабря пройдут елки с Дедом Морозом и представления по мотивам сказки «Морозко».

В нескольких усадьбах и музеях-заповедниках, включая «Царицыно» и «Остафьево», 26 декабря будут работать новогодние почтовые станции, где посетители смогут отправить праздничные открытки близким. Чайные и почтовые станции будут функционировать до 8 января, перемещаясь между усадьбами. Их местоположение можно будет проверить в афише фестиваля на портале Russpass.

Экскурсии, погружающие в атмосферу XIX века, а также театрализованные чтения романа «Евгений Онегин», пройдут 28 декабря в усадьбах Мухиных.

Народные гулянья с музыкантами, играми и пением состоятся в усадьбе Михалково 29 декабря.

Празднество и экскурсия, посвященная крепостному театру, пройдет 30 декабря в музее-усадьбе «Люблино». Кроме того, жители и гости смогут посетить интеллектуальный салон, в котором расскажут как раньше отмечали Новый год, Рождество и изготавливали елочные игрушки.

А 31 декабря Екатерининский парк и усадьба Михалково пригласят гостей на новогодние гулянья и масштабный бал-маскарад.

Также москвичей пригласили на новогоднюю выставку «В гостях у Снегурочки» в усадьбе «Люблино».

Отдых Новый год Москва 2023
18 декабря 2023, 12:54
Учительница рассказала о семье солдата, оставившего послание на стене в Марьинке
РИА «Новости»
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Российский военнослужащий Роман Рудаков, который оставил на стене подвала в Марьинке прощальное послание, заботился о больном брате еще со школы. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал школьный классный руководитель бойца.

«У его брата всего было плохое зрение. Роман опекал его, сидел за соседней партой, собирал его школьные принадлежности, всячески помогал», - сказала педагог.

Учительница отметила, что Рудакова воспитывали в дружной семье. После болезни отца он всегда помогал матери.

Один из знакомых военнослужащего Александр признался, что его поразила сила духа бойца.

«Его мобилизовали через несколько месяцев после завершения срочной службы. Он отправился в зону СВО, не стал прятаться. Примерно с июля перестал выходить на связь, его считали пропавшим без вести», - добавил мужчина.

В одном из подвалов в Марьинке российские военные обнаружили послание бойца , который попросил позаботиться о его родных. Кирпич с надписью извлекут из стены и сделают из него памятный знак, писал RT.

Военные Россия
18 декабря 2023, 12:21
Иран сможет поставлять яйца в Россию без пошлин
РИА «Новости»
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Временная отмена пошлин на куриные яйца позволит запустить поставки этой продукции в Россию не только из Турции, но и из Ирана. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, его слова привели в Telegram-канале ЕЭК.

Комиссия одобрила отмену ввозной таможенной пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать для объема поставок до 1,2 миллиарда штук. По словам Слепнева, эта мера позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости из Турции и Ирана.

«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период», - отметил министр по торговле ЕЭК.

Он добавил, что льгота также позволит избежать дефицита яиц в российских магазинах. Для отмены пошлины уполномоченный орган должен подтвердить целевое назначение ввозимой продукции, уточнил Слепнев.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что турецкие яйца поступят в Россию через две-три недели. Поставки яиц из Азербайджана, по словам главы Минсельхоза, планируются уже на этой неделе.

Еда Россия Иран Продукты
18 декабря 2023, 12:21
Очередной погодный рекорд зафиксировали в Москве
РИА «Новости»
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Сегодня, 18 декабря, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, высота снежного покрова опустилась до 35 сантиметров. Этот показатель оказался на три сантиметров ниже вчерашнего результата. Тем не менее даже такое значение в очередной раз обновило суточный рекорд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Таким образом, сегодняшний день стал рекордсменом среди всех 18 декабря за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Москве по высоте снежного покрова», - подчеркнул метеоролог.

Нынешнее значение на один сантиметр выше старого рекорда, выпавшего на 1941 год. Теперь декабрь 2023 года по числу дней с рекордно высоким снежным покров уступает только декабрю 1919-го. Тогда было 13 дней. Также ему принадлежит и абсолютный максимум декабрьских сугробов - 68 сантиметров.

Леус также уточнил, что высота сегодняшних сугробов более чем в два раза превышают климатическую норму, которая для этого дня составляет 15 сантиметров.

Оттепели продлятся столичном регионе как минимум до субботы, из-за чего снег продолжит таять. По прогнозам, к утру субботы, 23 декабря, высота снежного покрова на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустится до 19-24 сантиметров - по-прежнему выше нормы. Однако на следующей неделе сугробы вновь начнут расти.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной оттепели в Москве до 6 градусов.

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