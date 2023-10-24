Благоустройство прудов завершили в Покровском парке на юге Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что общая площадь пруда составляет 1,9 гектаров. Он объединяет четыре водоема и многоуровневую инженерную систему, созданную специально для фильтрации воды Тепляковского ручья.

«Со времени последней реконструкции пруда в 2008–2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период. Береговая полоса была не укреплена должным образом, поэтому прибрежные грунты сползали в акваторию», - сообщил заммэра.

Учитывая это, сотрудники очистили воду от ила Малого, Верхнего, Среднего и Нижнего прудов. Далее они создали ложе и комфортное песчаное дно. Береговую полосу покрыли щебнем и галькой, сохранив откосные берега. На участках перетоков воды между прудами обустроили несколько биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Район пруда также озеленили, высадив около 32 тысяч растений Благодаря масштабному обновлению территории удалось увеличить эффективность системы очистки воды. Вдобавок получилось создать благоприятные условия для жизни птиц и рыб, а также сделать современное место отдыха.

Ранее благоустройство территории у прудов-регуляторов завершили на юго-востоке Москвы.