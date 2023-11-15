Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве
С 9 по 10 декабря в пространстве «Хлебозавод № 9» пройдет благотворительный фестиваль под названием «Город неравнодушных». Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Все средства от продажи направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных», - рассказал мэр Москвы.
Главным событием фестиваля станет благотворительный маркет, где можно будет приобрести товары, сделанные вручную, и изделия, созданные подопечными местных некоммерческих организаций.
На фестивале пройдут мастер-классы по созданию новогодних сувениров и лекции известных благотворительных деятелей и представителей фондов. В рамках мероприятия организуют квест, который поможет лучше понять работу некоммерческих организаций. Посетители также смогут стать участниками иммерсивного спектакля.
Другую благотворительную акцию провел театр «Светильник» в Балашихе. Часть собранных средств от билетов на детский спектакль направили на дорогостоящие анализы, необходимые двум мальчикам с аутизмом.