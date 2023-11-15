Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве

Генпрокуратура добилась от Wildberries изменения 20 правил работы с покупателями

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Компания Wildberries изменит правила работы после прошедшей прокурорской проверки. Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Маркетплейсу придется пересмотреть около 20 правил, регламентирующих взаимоотношения компании, продавцов и покупателей. Клиенты Wildberries теперь без последствий смогут отказаться от проверки товара при получении.

После изменения правил срок доставки товарa будет продлеваться только по согласованию с покупателем, потребители также смогут отказаться от приобретенной продукции и технически сложных устройств.

«Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

Ранее маркетплейс ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки, если клиент оплачивал товары через международные карты Visa и Mastercard.

Генпрокуратура совместно с Роспотребнадзором и Банком России начала проверку законности этих действий, а также взяла на контроль соблюдение прав потребителей.