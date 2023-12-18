Благотворительную фотовыставку «Добрая елка» открыли в Москве

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула, что год назад жители столицы осчастливили более одной тысячи детей.

«Эмоции ребят от полученных подарков стали идеей для фотовыставки и мотивацией для будущих участников, ведь в этом году акция продолжается. А это значит, что будет еще больше добрых дел и исполненных желаний», - добавила Драгунова.

Так, акция «Добрая елка» воплотила в жизнь мечту сестер Голиковых - подопечных фонда «Движение вверх». У обеих девочек диагностировали детский церебральный паралич. Благодаря акции они съездили в Московскую усадьбу Деда Мороза и увидели лично доброго зимнего волшебника.

Мальчик с аутизмом Даниил Демидов из АНО «Лига мечты» получил в подарок микроскоп. Исполнилось желание и Матвея Мушкарева - самого младшего ребенка в семье из пяти детей - из организации «Мамы-многодетки». Ему подарили сноуборд.

Помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребятам с особенностями развития, можно на сайте акции и добрых елок. Они размещены по всему городу: в парке «Зарядье», парке развлечений «Остров мечты», на катках проекта «Московские сезоны» и в других популярных местах.

Ранее стало известно, что благотворительный фестиваль «Рождественская сказка» Федерации бокса России пройдет в Подмосковье.