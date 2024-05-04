Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Прямую трансляцию схождения Благодатного огня ведут три российских телеканала: Первый канал, НТВ и «Россия 1». Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, а затем начал раздавать его людям.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по Юлианскому календарю. В 2024 году верующие встретят Пасху 5 мая. Огонь появляется в Иерусалиме в храме, возведенном в месте распятия и воскрешения Христа.

Днем 4 мая сообщалось, что российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня.

Перед этим патриарх Феофил III благословил представителей фонда перед миссией по доставке огня в Россию.