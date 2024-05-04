04 мая 2024, 14:21

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Global Look Press
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его начали раздавать находящимся в помещении людям, сообщило РИА «Новости».

Прямую трансляцию схождения Благодатного огня ведут три российских телеканала: Первый канал, НТВ и «Россия 1». Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, а затем начал раздавать его людям.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по Юлианскому календарю. В 2024 году верующие встретят Пасху 5 мая. Огонь появляется в Иерусалиме в храме, возведенном в месте распятия и воскрешения Христа.

Днем 4 мая сообщалось, что российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня.

Перед этим патриарх Феофил III благословил представителей фонда перед миссией по доставке огня в Россию.

Пасха Благодатный огонь
05 мая 2024, 00:08
Тысячи людей собрались на богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
РИА «Новости»
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На пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи человек. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Праздничное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Полиция оцепила улицы вокруг храма, где проходит пасхальное ночное богослужение. В районе ограничили движение транспорта, а верующих проверяют на металлоискателе.

Благодатный огонь ранее доставили из Иерусалима в Москву, в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов. Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, приземлился во Внуково-3.

Пасха Россия Религия Полиция Патриарх Кирилл Благодатный огонь Москва
04 мая 2024, 23:03
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
РИА «Новости»
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Благодатный огонь доставили на самолете в столицу, он приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», - сказано в публикации.

Чудо схождения Благодатного огня случается перед праздником Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году Пасха пройдет 5 мая. Огонь разгорается в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В ходе пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя. Также лампады с Благодатным огнем получат представители приходов в 15 столичных храмах

Православие Пасха Самолеты Россия Религия Благодатный огонь Москва
04 мая 2024, 18:18
Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву
РИА «Новости»
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Самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 4 мая. Его стали раздавать верующим. Огонь получила делегация фонда. Ее представители встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III, который дал им благословение перед миссией по передаче огня.

Благодатный огонь прибудет в столицу уже в субботу. Во время пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя.

Священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов рассказал, что лампадку с Благодатным огнем можно зажечь и дома. Лучше поместить ее возле окон.

Пасха Самолеты Благодатный огонь
04 мая 2024, 14:58
«Нас опять спасли!» Захарова — о сходе Благодатного огня в храме Гроба Господня
Global Look Press
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото с людьми, держащими российский флаг во время радостного события.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по Юлианскому календарю. В субботу, 4 мая, патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, а затем начал раздавать его людям. На церемонии присутствует российская делегация.

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в этот же день - 4 мая. Во время пасхального богослужения его привезут в храм Христа Спасителя. В течение недели возжечь свои лампады от него сможет любой верующий.

«Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. С праздником! Нас опять спасли!» - написала она.

Фото Праздники Пасха Мария Захарова Россия Благодатный огонь Москва

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