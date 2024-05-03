03 мая 2024, 10:41

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 4 мая

Global Look Press
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Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в субботу, 4 мая. Об этом рассказали в Фонде Андрея Первозванного.

«Четвертого мая делегация фонда специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву», - говорится в заявлении.

Представители разных епархий смогут принять Благодатный огонь в аэропорту Внуково. Во время пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя. Помимо этого, лампады с Благодатным огнем получат представители приходов в 15 столичных храмах (их полный список здесь ). В течение недели после Пасхи (Светлой Седмицы) возжечь свои лампады от него сможет любой верующий.

Следом за Москвой Благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Белгород, Владимир, Казань, Ростов-на-Дону и другие города России.

Пасха Благодатный огонь Москва
03 мая 2024, 12:14
«Безопасность — приоритет». Что даст отмена штрафов за тонировку передних боковых стекол
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол. Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил 360.ru, почему это неоднозначная инициатива.

«Отсутствие тонировки может показать, что за рулем неадекватный водитель, пьяный, наркоман, террорист с автоматом, или что водителю плохо. С другой стороны, [с тонировкой] снижается нагрев салона <…> и расходуется меньше бензина из-за работы кондиционера. Но в приоритете была, есть и будет безопасность дорожного движения», - подчеркнул специалист.

По словам Славнова, когда водитель едет с затонированными боковыми стеклами вечером и ночью, уровень безопасности снижается, потому что ему «не всегда видно, что находится сзади». Ставить на одну чашу весов безопасность, а на другую - степень нагрева салона и нагрузки на кондиционер неразумно, считает собеседник.

Согласно законопроекту, водителей не станут наказывать, если светопропускание пленки составит не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента.

«Пленки бывают разные: одна нам даст затемнение, другая - чуть притемнит, но зачем она тогда вообще нужна? Надо смотреть, что такое эти 50% и как это сказывается на водителе. А если случится погрешность прибора - он покажет 55%, что тогда? Стоит ли рисковать и платить штраф, пусть маленький, отдирать пленку?» - задался вопросами Дмитрий Славнов.

Он добавил, что раньше, когда это разрешалось, ездил в автомобиле с тонировкой передних боковых стекол, но повторять тот опыт, скорее всего, не станет.

«Когда можно было ездить с тонировкой, я с ней ездил, когда ввели штраф, я ее снял. По нагреву салона существенной разницы не вижу. <…> Я, наверное, тонироваться не буду: опять же безопасность всегда в приоритете», - подытожил автоэксперт.

Ранее россиянам назвали четыре фактора , которые могут повлиять на вероятность остановки машины инспекторами ГИБДД.

Штрафы Бензин Машины Водители
03 мая 2024, 12:10
Милонов посоветовал Ивлеевой брать пример с Киркорова
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал блогеру Анастасии Ивлеевой взять пример с певца Филиппа Киркорова, который передал очень важный посыл своей поездкой в Донбасс. Об этом чиновник рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат одобрил поездку Ивлеевой в Донбасс, но предположил, что ее цель заключалась в «очищении биографии». Он считает, что она выбрала неудачную тактику, говоря о поддержке военных крайне осторожно.

«Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает», - сказал Милонов.

Киркоров же показывает хороший пример, говоря, что нужно оказывать помощь своей стране, при этом не боится иронизировать над собой и участием в «голой» вечеринке.

«Как бы мы ни относились к Киркорову, я могу сказать изнутри: отношение к нему на Донбассе очень сильно изменилось. Да, он не мог скрыть свою поездку, потому что он такого уровня человек. Эту поездку он сделал не без пользы для себя, но он дал очень важный посыл: он как бы сказал, что надо определяться, надо показывать, поддерживаешь ты свою страну или не поддерживаешь», - отметил депутат.

Милонов уверен, что российское общество могло бы простить Ивлееву за «голую вечеринку», если бы она изменила свой образ жизни.

Ивлеева сообщила, что посетила Донбасс в свой 33-й день рождения. Она подчеркнула, что держала поездку в тайне, потому что не хотела привлекать лишнее внимание.

Депутаты Блогеры Донбасс Анастасия Ивлеева
03 мая 2024, 10:59
Суд распорядился изъять у структуры Потанина участок в Подмосковье
Unsplash
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Арбитражный суд Московской области рассмотрел и признал обоснованным заявление Рослесхоза об изъятии земельного участка в Клинском районе. Судебное решение опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Площадь спорного участка в Московской области составляет 85,5 гектара. Ответчиком выступает «Армада», конечным бенефициаром которого, по информации ЕГРЮЛ , является холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. С 2018 года на балансе этой компании находятся спорные земли. К судебному процессу также привлекли ВЭБ.РФ.

Рослесхоз считает, что принадлежащий «Армаде» участок пересекается с землями лесного фонда и поэтому находится в незаконном владении, сообщила «Газета.ru». Суд частично удовлетворил иск ведомства. Генеральный директор «Армады» Сергей Хворостяный рассказал РБК , что компания будет обжаловать судебное решение.

Ранее 100% акций работающей в России дочерней компании Ariston перешли структуре «Газпром бытовые системы». Российское посольство в Италии назвало это решение обоснованным и законным.

Суд Владимир Потанин
03 мая 2024, 10:28
Стало известно, как россияне оценивают работу Путина
РИА «Новости»
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Около 83% россиян скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина. Столько же соотечественников доверяют ему. Такие данные предоставил ФОМ по итогам опроса.

Большая часть респондентов хорошо оценила работу главы государства. Доверяют Путину также 83% опрошенных.

Еще более половины россиян указали на хорошую работу правительства. Около 24% респондентов высказали противоположное мнение.

Опрос провели с 26 по 28 апреля. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов 53 регионов России.

В конце апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что по итогам проведенного опроса около 79,5% соотечественников доверяют президенту. Одобрили деятельность главы государства на посту 77,8% опрошенных.

Опросы Работа Владимир Путин

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