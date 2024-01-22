22 января 2024, 01:59

Бизнесменам заменят штраф предупреждением за первое нарушение

РИА «Новости»
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Генпрокуратура поддержала идею уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова заменить штрафы бизнесменам предупреждением при первичном административном правонарушении. Об этом сообщило РБК.

КоАП и так предусматривает возможность замены штрафа предупреждением при первичном нарушении. Но, по мнению Титова, ФАС иногда отказывает в этом бизнесменам. Он предложил изменить редакцию статьи, чтобы предупреждение назначали во всех случаях первичных нарушений при отсутствии ущерба.

Ответ омбудсмену прислал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. В ведомстве признали, что действующая редакция статьи 4.1.1 КоАП ставит предпринимателей в неравное положении перед законом, так как наказание за нарушение одного и того же законодательства может зависеть от «способа его выявления».

Ранее Титов заявил, что Запад - это прошлое человечества , тогда как его будущее - на Востоке. По мнению омбудсмена, Россия больше не повернется к западным странам, даже если они отменят санкции.

Генпрокуратура РФ Штрафы Законы ФАС России Россия
22 января 2024, 02:13
Коммунальщиков захотели обязать чистить балконы в жилых домах
РИА «Новости»
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Первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова предложила обязать коммунальные службы чистить балконы в многоквартирных домах от снега и наледи. Об этом сообщили «Известия».

Письмо с таким предложением депутат направила на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

«Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектах, находящихся над землей», - заявила она.

Депутат напомнила, что в конце прошлого года в Санкт-Петербурге из-за схода льда с козырька балкона погиб мужчина. Владельца квартиры взяли под стражу, а также возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Лантратова подчеркнула, что такие случаи не единичны, но не все жители МКД имеют возможность самостоятельно убрать снег и сосульки с козырьков. В первую очередь, это относится к инвалидам и пенсионерам. По этой причине она предложила, чтобы очисткой балконов жилых домов от снега и наледи занимались коммунальщики.

Ранее сосулька упала с крыши на ребенка в Войковском районе Москвы.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты Снегопад
21 января 2024, 21:37
Мэр Саратова опровергла сообщения о подготовке нападений на школы
РИА «Новости»
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Мэр Саратова Лада Мокроусова назвала фейком появившиеся в социальных сетях и мессенджерах сообщения о подготовке вооруженных нападений на школы города. Об этом городской чиновник написала в Telegram-канале.

По ее словам, такие сообщения распространяются, чтобы посеять панику среди жителей города.

«Аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах. Прошу вас соблюдать спокойствие!» - написала Мокроусова.

Мэр добавила, что правоохранительные органы контролируют ситуацию.

Ранее в мессенджере Telegram появились каналы, сообщающие о подготовке вооруженных нападений на саратовские школы.

Ранее мать первоклассника из Саратова заявила, что школа попыталась скрыть избиение ее сына. Ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения третьеклассника. Сотрудники школы не вызвали скорую помощь и никуда не передали эту информацию. Следственный комитет начал проверку учебного заведения. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Мессенджеры Саратов Дети Школы
21 января 2024, 20:10
Хозяин кота Твикса раскрыл детали его пропажи из вагона
РИА «Новости»
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Выбросившая кота из вагона поезда проводница знала, что в вагоне везут животное. Об этом хозяин погибшего Твикса рассказал «Известиям».

Владелец кота Эдгар Гайфуллин перед поездкой купил билет до Тихвина своему питомцу. Твикса перевозил его друг Евгений, однако при посадке наличие кота проверять не стали.

Однако мужчина садился в Екатеринбурге с переноской для животных, поэтому проверявшая документы проводница не могла не знать о перевозке кота. В вагоне Евгений покормил питомца, а затем пошел в туалет с переноской, чтобы поменять ему пеленку.

«Там была вторая проводница. То есть первая должна была проверить билет и самого второго пассажира. Вторая проводница видела, что он идет с переноской. В общем, они знали, что кот едет с пассажиром», - пояснил собеседник издания.

На подъезде к Кирову Евгений уснул, а когда встал, понял, что Твикса в купе уже нет. Проводница рассказала мужчине, что кот якобы сам выбежал из вагона на станции.

Пассажир сразу позвонил в РЖД, где ему ответили, что не несут ответственность за ручную кладь. Он объяснил ситуацию, что это кот, на которого у него есть билет, но там не стали слушать.

Проводница поезда выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Твикса искали больше недели, 20 января его нашли замерзшим у железнодорожного переезда.

РЖД Коты Животные Екатеринбург Поезда
21 января 2024, 19:13
«Коммунисты России» захотели лишить Слуцкого мандата из-за предложения о Ленине
РИА «Новости»
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Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович намерен потребовать лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата. Такое предложение политик решил направить в Госдуму из-за предложения коллеги по нижней палате парламента захоронить Владимира Ленина вместе с матерью, сообщило РИА «Новости».

«Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО, это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента», - выразил уверенность Малинкович.

По его словам, теперь партия направит на имя спикера Госдумы требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его «разжигающим рознь в обществе» предложением. Также собеседник агентства указал на то, что вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, «в том числе и родными Владимира Ильича».

Слуцкий ранее высказал мнение, что тело первого главы советского правительства следует захоронить. Лидер ЛДПР напомнил, что лидер большевиков хотел быть похоронен рядом с матерью (ее могила находится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге). Также политик подчеркнул, что упокоение усопшего - важный обряд для христиан и цивилизованных людей.

В воскресенье, 21, января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина. Его забальзамированное тело покоится в мавзолее в Москве на Красной площади.

Госдума РФ ЛДПР Владимир Ленин

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