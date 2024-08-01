Бизнесмен Полонский задолжал более 245 миллионов рублей
Долг бизнесмена Сергея Полонского вырос до 245 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, которые появились в распоряжении агентства.
До 2008 года он являлся одним из богатейших российских предпринимателей. Его организация Mirax Group входила в число самых крупных девелоперских компаний страны. В 2017 году суд приговорил Полонского к пяти годам тюрьмы за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей. Однако его сразу же освободили из-за истечения срока давности.
Осенью 2022 года у Полонского образовалась задолженность примерно в 242 миллиона рублей. Спустя почти два года, по данным агентства, у бизнесмена появились новые долги почти на три миллиона рублей. Общая сумма задолженности, по последним данным, превысила 245 миллионов рублей.
Ранее в Подмосковье приставы обязали мужчину выплатить 920 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за неуплату алиментов.