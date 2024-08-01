01 августа 2024, 10:16

Бизнесмен Полонский задолжал более 245 миллионов рублей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Долг бизнесмена Сергея Полонского вырос до 245 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, которые появились в распоряжении агентства.

До 2008 года он являлся одним из богатейших российских предпринимателей. Его организация Mirax Group входила в число самых крупных девелоперских компаний страны. В 2017 году суд приговорил Полонского к пяти годам тюрьмы за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей. Однако его сразу же освободили из-за истечения срока давности.

Осенью 2022 года у Полонского образовалась задолженность примерно в 242 миллиона рублей. Спустя почти два года, по данным агентства, у бизнесмена появились новые долги почти на три миллиона рублей. Общая сумма задолженности, по последним данным, превысила 245 миллионов рублей.

Ранее в Подмосковье приставы обязали мужчину выплатить 920 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за неуплату алиментов.

Долги Рубль Суд Дольщики
01 августа 2024, 09:57
«Тянет на преступление». Россиянка пожаловалась на угрозы и преследования экс-бойфренда
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Ногинска Наталья боится выходить из дома с ребенком из-за угроз со стороны бывшего возлюбленного, который вернулся Азербайджана после пятилетней депортации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина рассказала, что ее бывший сожитель и биологический отец ребенка недавно вернулся из Азербайджана. С ним она разошлась еще в 2016 году. Тогда мужчина, узнав о беременности, пришел в ярость и сильно избил ее.

Пострадавшая написала заявление в полицию, однако мужчину в итоге депортировали не из-за нападения, а из-за проблем с документами.

Все эти годы он не интересовался жизнью сына. Но по приезду в Россию снова вышел на связь. Женщина уверена, что он хочет выкрасть ребенка под видом обычной встречи. При этом мужчина угрожает ей в социальных сетях и по СМС.

«Меня тянет на преступление и чтоб ребенок как сирота остался один. <…> В один миг я ее просто грохну, и все, <…> не будет ее больше в этом Ногинске», - сказал он в аудиосообщении, которое опубликовали в канале.

Женщина уточнила, что бывший сожитель караулит ее у дома и на даче. Также он якобы называет себя исламистом-радикалом. Она снова обратилась в полицию, но преследование так и не закончилось.

Дети Преступления Женщины Мужчины Полиция Азербайджан
01 августа 2024, 00:57
Начался прием заявок на просветительскую награду «Знание.Премия»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российское общество «Знание» запустило четвертой сезон главной просветительской награды страны «Знание.Премия». Лекторов, авторов, педагогов и блогеров в области просвещения, а также популяризаторов науки пригласили принять участие.

Заявочная кампания продлится до 30 сентября 2024 года. В Премии предусмотрено 19 номинаций, причем две из них новые - «За вклад в сохранение семейных ценностей» и «За вклад в просвещение в сфере „Экология и Туризм“».

Первая номинация приурочена к Году семьи в России. Здесь соискателями могут стать просветители и проекты, направленные на укрепление института семьи.

Участникам нужно будет пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и почетного жюри. В январе и феврале 2025 года состоится народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «Народный выбор» по двум категориям - «лучший просветитель» и «лучший просветительский проект».

Награды Блогеры Учителя Наука
31 июля 2024, 21:18
Напавшую на контролера в автобусе иностранку арестовали на два месяца
Читайте нас в: Google Новости
Перовский суд арестовал гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову на два месяца. Женщина напала на контролера в столичном автобусе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Иностранке предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Она будет находится под стражей до 29 сентября.

По данным следствия, ЧП произошло 6 июня. Мигрантка ехала в автобусе, в который зашла контролер, чтобы проверить оплату проезда у пассажиров. Тогда обвиняемая ударила проверяющую, чтобы избежать штрафа и выйти из транспорта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и показал кадры нападения. После задержания женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Позже стало известно, что гражданка Узбекистана находилась в Москве с нарушением миграционного законодательства. Следователи ходатайствовали об аресте девушки.

Задержания Суд Женщины Автобусы Узбекистан Москва
31 июля 2024, 20:32
Кадыров назвал личными врагам противников хиджаба
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Женщины не должны носить паранджу, закрывающую лицо, простого хиджаба вполне достаточно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства. Видео встречи появилось в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это форма одежды приезжающих в республику туристов людей власти не волнует, но местным жителям необходимо соблюдать давние традиции.

«Мы не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы - это враги ислама и мои личные враги», - заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что он выступает против паранджи, которая закрывает лицо женщины.

Совет муфтиев Дагестана после террористической атаки на Дербент и Махачкалу ввел локальный запрет на ношение никабов, закрывающих лицо. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня угрозы безопасности стали главным приоритетом, чем давние традиции.

Одежда Чечня Запреты Женщины Ислам

Новости по теме