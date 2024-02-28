28 февраля 2024, 18:45

Бизнес увеличит продажи в «Одноклассниках» с помощью новых инструментов

РИА «Новости»
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Предприниматели, развивающие группы в «Одноклассниках», получат больше продаж и заявок от пользователей с помощью нового инструмента VK Реклама. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Алгоритмы инструмента показывают объявления тем пользователям, которые наиболее вероятно напишут в паблик для уточнения деталей и станут клиентами бизнеса.

В кабинете единой рекламной платформы можно получить больше обращений по услугам или товарам с помощью инструмента «Написать сообщение». Тогда объявления предпринимателя увидят заинтересованные в нем пользователи, а бизнес получит больше продаж и расширит собственную клиентскую базу.

Для начала продвижений своего товара или услуги можно выбрать креативы из более 10 тысяч изображений, которые сгенерировала нейросеть. Также есть вариант добавить собственные варианты изображений, а ИИ-технологии дорисуют их, улучшат качество и адаптируют под разные форматы объявлений.

Ранее «Одноклассники» предоставили функцию скрытия контента на собственной странице от посторонних.

Соцсети Бизнес
28 февраля 2024, 19:06
Кашпировский женился на помощнице, которая на 20 лет младше его
РИА «Новости»
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Кашпировский на 85-м году жизни женился на бывшей помощнице Гулизар Чалбашовой, ради которой бросил вторую жену. Об этом Анатолий рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

С избранницей Кашпировский познакомился еще в 2003 году, когда был во втором браке. Женщина устроилась работать помощницей экстрасенса и в конце концов стала его женой.

Гулизар Чалбашова на 20 лет младше Кашпировского и исповедует ислам, но эти различия не мешают их отношениям.

«Моя жена - исключительный человек. Знает восемь языков», - рассказал он.

Снимки с супругой знаменитый экстрасенс не публикует.

«Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно», - отметил Кашпировский.

Кашпировский признался, что потерял все состояние и остался даже без квартиры. По словам гипнотизера, главной ошибкой в его жизни стал переезд в США.

Отношения Интервью Брак Экстрасенсы
28 февраля 2024, 18:55
Концерт группы «Кино» отменили в Дубае
Freepik
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В Дубае отменили концерт группы «Кино», которую воссоздал сын Виктора Цоя в 2022 году. Об этом сообщили на странице в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально концерт был запланирован на 7 марта. Тем не менее на сайте группы указаны концерты в других городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, которые проведут с апреля по июль.

«Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», - написали представители группы.

Ранее концерт Slava Marlow отменили в Воронеже.

Концерты Дубай
28 февраля 2024, 17:59
Ответственность для всех одинакова. Кому грозит наказание за дискредитацию ВС России
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что покинувшие страну звезды шоу-бизнеса, которые дискредитировали армию России, предстанут перед законом при возвращении домой. Однако ответственность за фейки об отечественных войсках для всех одинакова. Об этом рассказал «360» адвокат Виталий Ульяненко.

Он напомнил, что наказание за дискредитацию ВС России прописано в Уголовном кодексе. Документ един для всех жителей страны, вне зависимости от статуса и регалий.

«Тут не имеет значение, будет ли это представитель шоу-бизнеса или политик, который покинул территорию РФ, или иное физическое лицо, также дискредитировавшее Вооруженные силы России. <…> Не имеет значения, кто конкретно дискредитирует», - указал адвокат.

Разница заключается только в том, где на данный момент человек, который дискредитировал российскую армию. Если нарушитель находится в стране, правоохранители примут все необходимые меры для его задержания и последующего наказания, первично привлекут к административной ответственности, а за повторный проступок - по статье УК РФ.

Если человека объявили в розыск или арестовали заочно, то при пересечении российской границы его задержат и примут необходимые меры для привлечения нарушителя к ответственности, резюмировал адвокат.

Накануне за распространение фейков об армии России заочно арестовали экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова *. По статье бывшему парламентарию грозит до 10 лет лишения свободы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Суд Россия Армия Шоу-бизнес
28 февраля 2024, 17:31
Симоньян рассказала о работе над книгой про западные ценности и Апокалипсис
РИА «Новости»
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В данный момент Маргарита Симоньян работает над книгой о западных ценностях. Работа рассчитана на читателей всего мира и расскажет о том, как в реальности будет происходить Апокалипсис, отметила главред RT и МИА «Россия сегодня» в беседе с ведущей «360» Екатериной Малашенко.

«Понятно, что в Библии написано это все во многом метафорически. С другой стороны, мне, например, понятно, что это уже очень близко. И, возможно, произойдет при жизни наших детей, внуков, а то и нас самих, если мы будем долго жить», - объяснила Симоньян.

Она не исключила, что в условиях развития современной медицины человек сможет продлить себе жизнь. С научной точки зрения, заявила главред RT, человек достигнет бессмертия, потому что сможет бесконечно менять органы.

«В какой-то момент станет возможно воскрешение - как уже возможно клонирование. Так, гипотетически. И все написанное в Библии начнет сбываться», - отметила она.

Свою книгу Симоньян охарактеризовала как приключенческую эсхатологическую антиутопию. Она рассчитана на читателей всего мира. Однако западный издатель вряд ли допустит эту работу в магазины.

Книги Запад Библия

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