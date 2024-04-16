Бизнес Кончаловского ушел в многомиллионный минус после передачи доли Высоцкой

По информации издания, финансовые потери кинопроизводителей составили 21,3 миллиона рублей, а продюсерского центра - 1,1 миллиона. Обе компании, а также Фонд Андрея Кончаловского находятся под управлением Юрия Гришина, который также занимает руководящие посты в других шести организациях.

Ранее доли в этих организациях были распределены между Кончаловским, его женой Юлией Высоцкой и их близким другом Евгением Степановым, директором проекта «Едим дома». В январе 2022 года Кончаловский передал часть своих акций некой неизвестной ООО. Через четыре месяца эта же доля перешла к Высоцкой, которая таким образом получила контрольный пакет акций.

Высоцкая также владеет 45% акций «Продюсерского центра Андрея Кончаловского», доля такого же объема до 26 января 2022 года принадлежала самому режиссеру.

Кроме того, бизнес Высоцкой по доставке еды принес восемь миллионов рублей убытков. Другой проект - «Кулинарная студия» - ушел в минус на 4,7 миллиона рублей.