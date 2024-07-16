«Бить, чтобы не оставлять следов». Слова имама из Казани о насилии в семье вырвали из контекста

Интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым опубликовало республиканское агентство «Татар-информ». В нем собеседник журналистов несколько раз подчеркнул, что шариат не позволяет бить жену.

Агентство обратило внимание, что некоторые Telegram-каналы и средства массовой информации распространили вырванную из контекста часть интервью. В ней промелькнула фраза о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо - грех в исламе», - заметил представитель ДУМ Татарстана.

Он также посоветовал жертвам домашнего насилия идти за помощью в полицию и к хазратам (почетный титул религиозного деятеля в исламе - прим. ред.).