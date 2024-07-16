16 июля 2024, 15:22

«Бить, чтобы не оставлять следов». Слова имама из Казани о насилии в семье вырвали из контекста

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В Коране нет допущений по поводу рукоприкладства, а подвергшимся домашнему насилию женщинам необходимо обращаться за помощью. На это РИА «Новости» указал представитель Духовного управления мусульман Татарстана. Таким образом он отреагировал на разлетевшийся по Сети видеоролик «Как правильно бить жену».

Интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым опубликовало республиканское агентство «Татар-информ». В нем собеседник журналистов несколько раз подчеркнул, что шариат не позволяет бить жену.

Агентство обратило внимание, что некоторые Telegram-каналы и средства массовой информации распространили вырванную из контекста часть интервью. В ней промелькнула фраза о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо - грех в исламе», - заметил представитель ДУМ Татарстана.

Он также посоветовал жертвам домашнего насилия идти за помощью в полицию и к хазратам (почетный титул религиозного деятеля в исламе - прим. ред.).

Казань Татарстан Семья Женщины Интервью Полиция Коран Домашнее насилие Ислам
16 июля 2024, 13:36
Появились кадры Путина за рулем Aura
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии открытия участка Северного обхода Твери, который стал последней составной частью трассы М-11 «Нева». На мероприятие глава государства приехал на автомобиле Lada Aura черного цвета, кадры показала пресс-служба Кремля.

Президент проехал по новому участку дороги и оценил ее качество. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что автомобиль президенту представили организаторы, и он остался всем доволен.

Lada Aura - не первый автомобиль, на котором Путин ехал самостоятельно за рулем. В 2010 году он проехал на желтом хетчбэке Lada Kalina по маршруту Хабаровск-Чита. Тогда президент отметил, что она «просто хорошая машина».

Также президент ездил за рулем Lada Granta в 2011 году и Lada Vesta - в Великом Новгороде в 2015 году.

Ранее стало известно, что Путин во вторник откроет дорожные объекты в нескольких регионах России.

Кремль Машины Владимир Путин
16 июля 2024, 11:59
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти
РИА «Новости»
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Для развития экономики России открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова привело РИА «Новости».

«Для развития экономики страны эти дороги имеют ключевое значение», - отметил он.

Хуснуллин пояснил, что рядом с трассами М-12 Москва - Казань и М-11 Москва - Петербург проживают порядка 5% населения страны.

Кроме того, вице-премьер назвал Северный обход Твери на М-11 «Нева» хорошей трассой и заявил, что лично проверил этот участок дороги.

«Нет замечаний, сам лично проехал. Трасса хорошая», - добавил Хуснуллин.

В общей сложности с 2022 по 2024 год в новых регионах России восстановят порядка двух тысяч километров дорог. По состоянию на июнь 2024 года строители уже восстановили свыше 1350 километров автодорог, в том числе стратегически важные объекты.

Дороги Россия
16 июля 2024, 11:15
Путин за рулем Lada Aura прибыл на открытие участка трассы М-11
РИА «Новости»
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С открытием северного обхода Твери дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час, заявил президент РФ Владимир Путин. Отдельно глава государства отметил, что открытие новых участков дорог позволяет сделать новые шаги в укреплении логистики в стране, сообщило РИА «Новости».

Во вторник утром президент за рулем Lada Aura прибыл на участок северного обхода Твери - трассы М-11 «Нева».

Строительство этого участка стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.

Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста всей экономики России, подчеркнул Путин.

По словам главы государства, открывая новые участки трасс, страна делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров.

Дороги Владимир Путин
16 июля 2024, 10:33
Пополнять баланс мобильника в России могут разрешить только по паспорту
РИА «Новости»
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В России могут ужесточить процедуру пополнения баланса мобильного телефона. По данным «Ведомостей», Минцифры предложило разрешить делать это только при предъявлении паспорта.

Помимо этого, в министерстве считают, что продавать сим-карты нужно только после проверки паспортных данных по базе МВД, добавил источник издания. За несоблюдение таких требований продавцов предлагают штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую проданную с нарушениями симку.

Поправки Минцифры предлагает внести в закон «О связи», уточнил собеседник «Ведомостей». Сейчас, по его данным, они проходят межведомственное согласование. Принять в Госдуме их могут до окончания весенней сессии, то есть до 4 августа.

Официально в ведомстве эту информацию пока не комментировали.

В России могут ужесточить процедуру пополнения баланса мобильного телефона. По данным «Ведомостей» , Минцифры предложило разрешить делать это только при предъявлении паспорта.

Смартфоны

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