Били ногами в живот. Девушка-подросток из Энгельса рассказала о школьном буллинге

Темой шоу стал школьный буллинг. По словам блогера, одноклассникам не понравилась ее популярность - настолько, что мальчики били ее прямо в школе, на уроках физкультуры. Девушка рассказала, что прошлым летом ездила в Энгельс - там ей поставили подножку и бросили камень в голову.

«Я до сих пор боюсь приезжать в свой родной город и не хочу», - процитировало ее издание «Версия-Саратов».

Ранее учительницу из Уфы обвинили в организации школьного буллинга. Мать пострадавшего ребенка заявила, что педагог вовлекла в процесс других детей.