Безусловные улучшения. Россия стабилизирует цены на топливо благодаря запрету на экспорт

24 сентября 2023, 14:13
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Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне неблагоприятной ситуации с точки зрения цен. После того, как ограничение вступило в силу, стоимость дизеля в Европе поднялась сразу на 5%. Чего ждать россиянам, и как скажется запрет экспорта в РФ на мировом рынке — в материале «360».

Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне неблагоприятной ситуации с точки зрения цен. После того, как ограничение вступило в силу, стоимость дизеля в Европе поднялась сразу на 5%. Чего ждать россиянам, и как скажется запрет экспорта в РФ на мировом рынке - в материале «360».

Причины роста цен Экспорт топлива приостановили в России на фоне резкого роста оптовых цен и дефицита дизеля. С января стоимость бензина выросла на 90%. На рынке дизтоплива сложилась аналогичная ситуация, хоть и не столь плачевная - здесь цены выросли на 55%.

Во-первых, нефть подорожала с 79 до 94 долларов за баррель, что привело к росту мировых цен на продукцию в американской валюте. Во-вторых, ослабление курса рубля еще больше подняло экспортные цены в рублях. В-третьих, трейдеры скупали бензин и дизель на оптовом рынке России и экспортировали их на более прибыльные площадки, что привело к подъему оптовых цен, сообщило издание «БКС-Экспресс».

«Удар по Европе» Стоимость дизельного топлива на европейских рынках 22 сентября выросла более чем до тысячи долларов за тонну. Нефть марки Brent подорожала на 1,18% за сутки - до 94,36 доллара за баррель.

Таким образом, цены на дизтопливо в Европе после запрета на экспорт из России увеличились сразу на 5%. Западные журналисты заявили, что решение РФ, принятое ради стабилизации цен на внутреннем рынке, «нанесло удар по Европе». По данным трейдеров и Лондонской фондовой биржи, Россия уже сократила экспорт дизеля морским транспортом почти на 30%.

Стабилизация ценовой динамики Цены на бензин и дизельное топливо в России выросли очень стремительно. Стоимость нефтепродуктов в стране увеличивается из года в год, однако обычно цены не выходят за пределы рынка. Теперь же на рост стоимости начали жаловаться перевозчики и аграрии, рассказал «360» руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Чего ждать россиянам Снижение цен на заправках произойдет, скорее всего, лишь в тех регионах, где наблюдалась экстремальная стоимость топлива. Это повлияет на снижение общего уровня цен, однако ждать серьезного падения стоимости не стоит, добавил Баженов.

«Сегодня действует запрет - котировки низкие. Завтра запрет отменят - кто его знает, что будет опять с котировками на бирже, и АЗС опять будут находиться в условиях убытков», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что АЗС до запрета на экспорт больше месяца торговали топливом себе в убыток.

Влияние на мировой рынок. Какое России до этого дело Сложившаяся ситуация касается нефтепродуктовых компаний РФ, которые имеют рынки сбыта в других странах. Долгосрочные обязательства вне спотового рынка, то есть сделок «здесь и сейчас», будут продолжаться, в том числе в тех направлениях, которые не оговорены распоряжением о запрете на экспорт топлива, считает эксперт.

«Тем не менее, все равно из энергобаланса вытаскивается определенный, достаточно значительный объем. И, соответственно, это не может не повлиять на мировые цены. Тут же все просто - предложений становится меньше, энергобаланс несколько меняется, соответственно, происходит реакция цены», - заключил Баженов.

Правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива 21 сентября. Биржевая стоимость нефтепродуктов держались на рекордных уровнях в том числе из-за «серого» экспорта, объяснили представители кабмина.

Россия поставляет за рубеж больше половины производимого дизеля. С бензином ситуация проще - этот продукт потребляется в основном на внутреннем рынке.

Топливо Бензин Россия Деньги
Китайские ученые нашли взаимосвязь между употреблением кофе и головными болями
23 октября 2023, 04:18
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Употребление кофе может снизить риск возникновения мигрени, однако на другие неврологические заболевания напиток не влияет. Это выяснили ученые Наньчанского университета, результаты их исследований опубликовали в European Journal of Clinical Nutrition.

Авторы сравнили связи между мутациями, повышающими склонность людей к употреблению бодрящего напитка и к неврологическим заболеваниям. Наблюдение за генетическими данными помогло специалистам исключить влияние факторов окружающей среды, как разные болезни, финансовая ситуация и другое.

В итоге исследователи нашли 40 мутаций, которые связаны именно с употреблением кофе. Выяснилось, что их наличие серьезно снижает вероятность мигрени, при этом никак не отражается на риске остальных неврологических заболеваний.

Несмотря на убедительность полученных данных, ученые предупредили об определенных ограничениях. Например, происхождение пациентов. Большинство из наблюдаемых родились в Европе. Также исследователи не смогли оценить реальную степень употребления кофе со стороны участников.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что в день можно пить не более трех чашек кофе. По его словам, напиток является психостимулятором и может вызвать зависимость.

Кофе Болезни Врачи Продукты
Россиян предупредили об ошибках, которые приведут к «потере» пенсионного стажа
23 октября 2023, 03:10
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Часть трудового стажа может «потеряться» из-за нескольких ошибок сотрудника или работодателя. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Юрист отметила, что зачастую ошибается работодатель, ответственный за передачу информации в Пенсионный фонд.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», - добавила Ногайлиева и добавила, что такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете пенсионера.

Серые зарплаты также не учитываются в расчете пенсии, предупредила юрист. Работодатель иногда пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов, в этом случае поможет только суд.

Ошибки в трудовой книжке также могут сократить размер пенсии. Для подтверждения страхового стажа в таких ситуациях потребуются дополнительные документы в виде приказов о приеме на работу и зарплатных ведомостей.

Пенсия Пенсионеры Работа
«Чудовищно неуместный». Венедиктову пришлось извиниться за антисемитский анекдот коллеги
23 октября 2023, 00:34
РИА «Новости»
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Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* извинился за антисемитский анекдот, который журналистка Лиза Лазерсон рассказала на стриме YouTube-канала «Живой гвоздь». Там же опубликовали запись с извинениями Венедиктова*.

В ночь на 21 октября представительница СМИ рассказала шутку, которая спровоцировала негативную реакцию у зрителей. Лазерсон назвала «актуалочкой» сравнение вагона с еврейскими детьми с вагоном с цементом. Позднее журналистка также извинилась и объяснила, почему посчитала анекдот уместным.

«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот», - сказала журналистка.

Венедиктов* в свою очередь назвал шутку «чудовищно неуместной, несмешной и отвратительной». Он пообещал сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее Алексей Венедиктов* рассказал об экс-главе Роснано Анатолии Чубайсе. По словам журналиста, политик закупил и лично развез гуманитарную помощь жителям Израиля, пострадавшим в результате атаки ХАМАС.

*Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом.

Журналистика
Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли на следующей неделе
22 октября 2023, 15:39
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Перед этим мероприятием глава государства пообщается с молодыми учеными и проведет встречу с представителями традиционных религий в РФ. Также в графике российского лидера значится оперативное совещание с членами Совета безопасности страны.

В сентябре Путин подчеркнул, что Россия собирается развивать и поддерживать частные инициативы в космической сфере. В этом контексте глава государства упомянул американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска, назвав его безусловно талантливым человеком.

Российская сторона видит перспективы сотрудничества с Северной Кореей в космосе, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако это не единственная сфера для совместной работы, добавил он.

Владимир Путин Космос

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