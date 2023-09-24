Безусловные улучшения. Россия стабилизирует цены на топливо благодаря запрету на экспорт

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Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне неблагоприятной ситуации с точки зрения цен. После того, как ограничение вступило в силу, стоимость дизеля в Европе поднялась сразу на 5%. Чего ждать россиянам, и как скажется запрет экспорта в РФ на мировом рынке - в материале «360».

Причины роста цен Экспорт топлива приостановили в России на фоне резкого роста оптовых цен и дефицита дизеля. С января стоимость бензина выросла на 90%. На рынке дизтоплива сложилась аналогичная ситуация, хоть и не столь плачевная - здесь цены выросли на 55%.

Во-первых, нефть подорожала с 79 до 94 долларов за баррель, что привело к росту мировых цен на продукцию в американской валюте. Во-вторых, ослабление курса рубля еще больше подняло экспортные цены в рублях. В-третьих, трейдеры скупали бензин и дизель на оптовом рынке России и экспортировали их на более прибыльные площадки, что привело к подъему оптовых цен, сообщило издание «БКС-Экспресс».

«Удар по Европе» Стоимость дизельного топлива на европейских рынках 22 сентября выросла более чем до тысячи долларов за тонну. Нефть марки Brent подорожала на 1,18% за сутки - до 94,36 доллара за баррель.

Таким образом, цены на дизтопливо в Европе после запрета на экспорт из России увеличились сразу на 5%. Западные журналисты заявили, что решение РФ, принятое ради стабилизации цен на внутреннем рынке, «нанесло удар по Европе». По данным трейдеров и Лондонской фондовой биржи, Россия уже сократила экспорт дизеля морским транспортом почти на 30%.

Стабилизация ценовой динамики Цены на бензин и дизельное топливо в России выросли очень стремительно. Стоимость нефтепродуктов в стране увеличивается из года в год, однако обычно цены не выходят за пределы рынка. Теперь же на рост стоимости начали жаловаться перевозчики и аграрии, рассказал «360» руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Чего ждать россиянам Снижение цен на заправках произойдет, скорее всего, лишь в тех регионах, где наблюдалась экстремальная стоимость топлива. Это повлияет на снижение общего уровня цен, однако ждать серьезного падения стоимости не стоит, добавил Баженов.

«Сегодня действует запрет - котировки низкие. Завтра запрет отменят - кто его знает, что будет опять с котировками на бирже, и АЗС опять будут находиться в условиях убытков», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что АЗС до запрета на экспорт больше месяца торговали топливом себе в убыток.

Влияние на мировой рынок. Какое России до этого дело Сложившаяся ситуация касается нефтепродуктовых компаний РФ, которые имеют рынки сбыта в других странах. Долгосрочные обязательства вне спотового рынка, то есть сделок «здесь и сейчас», будут продолжаться, в том числе в тех направлениях, которые не оговорены распоряжением о запрете на экспорт топлива, считает эксперт.

«Тем не менее, все равно из энергобаланса вытаскивается определенный, достаточно значительный объем. И, соответственно, это не может не повлиять на мировые цены. Тут же все просто - предложений становится меньше, энергобаланс несколько меняется, соответственно, происходит реакция цены», - заключил Баженов.

Правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива 21 сентября. Биржевая стоимость нефтепродуктов держались на рекордных уровнях в том числе из-за «серого» экспорта, объяснили представители кабмина.

Россия поставляет за рубеж больше половины производимого дизеля. С бензином ситуация проще - этот продукт потребляется в основном на внутреннем рынке.