«Отсутствие тонировки может показать, что за рулем неадекватный водитель, пьяный, наркоман, террорист с автоматом, или что водителю плохо. С другой стороны, [с тонировкой] снижается нагрев салона <…> и расходуется меньше бензина из-за работы кондиционера. Но в приоритете была, есть и будет безопасность дорожного движения», - подчеркнул специалист.

По словам Славнова, когда водитель едет с затонированными боковыми стеклами вечером и ночью, уровень безопасности снижается, потому что ему «не всегда видно, что находится сзади». Ставить на одну чашу весов безопасность, а на другую - степень нагрева салона и нагрузки на кондиционер неразумно, считает собеседник.

Согласно законопроекту, водителей не станут наказывать, если светопропускание пленки составит не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента.

«Пленки бывают разные: одна нам даст затемнение, другая - чуть притемнит, но зачем она тогда вообще нужна? Надо смотреть, что такое эти 50% и как это сказывается на водителе. А если случится погрешность прибора - он покажет 55%, что тогда? Стоит ли рисковать и платить штраф, пусть маленький, отдирать пленку?» - задался вопросами Дмитрий Славнов.

Он добавил, что раньше, когда это разрешалось, ездил в автомобиле с тонировкой передних боковых стекол, но повторять тот опыт, скорее всего, не станет.

«Когда можно было ездить с тонировкой, я с ней ездил, когда ввели штраф, я ее снял. По нагреву салона существенной разницы не вижу. <…> Я, наверное, тонироваться не буду: опять же безопасность всегда в приоритете», - подытожил автоэксперт.

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