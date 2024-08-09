09 августа 2024, 12:44

«Без срока давности». Заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области

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Тульский областной суд начал рассмотрение заявления прокуратуры региона о признании военными преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков в Тульской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава областного надзорного ведомства Игорь Грицаенко.

Заявление в суд направили по поручению генпрокурора Игоря Краснова во исполнения поручения президента России в рамках масштабного проекта «Без срока давности».

В Зале Славы музея на первое заседании собрались журналисты, сотрудники учреждений культуры Тульской области, члены региональных ветеранских организаций, студенты ист фака ТГПУ им. Толстого, члены поисковых отрядов.

Грицаенко отметил, что прокуратура Тульской области, изучив архивные и иные материалы в настоящем процессе представит бесспорные доказательства совершения с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагеря, а также повсеместного расхищения и уничтожения материальных и иных культурных ценностей.

«Признание факта геноцида поможет нам сохранить память о жертвах войны, предотвратить повторение страшных событий прошлого и построить более справедливое и мирное будущее», - подчеркнул он.

С момента начала Великой Отечественной Войны прошло более 80 лет, но поисковики продолжают находить свидетельства жестоких преступлений нацистов, целью которых было уничтожение советского народа.

Сотрудники прокуратуры в рамках подготовки материалов проанализировали архивные документы, рассекреченные региональным ФСБ материалы, опросили краеведов, поисковиков. Специалисты провели колоссальную работу, чтобы найти живых свидетелей преступлений фашистов, проживавших в период оккупации на территории региона.

Суд выслушал доказательства, представленные в процессе стороной истца и свидетеля - ветерана ВОВ Валентина Огнева, а затем объявил перерыв для предоставления прокурору возможности обеспечить явку иных свидетелей для дачи пояснений по существу гражданского дела.

Суд Великая Отечественная война
09 августа 2024, 12:23
«Будет новый бренд». Бакальчук — об изменениях в Wildberries
РИА «Новости»
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После объединения с оператором наружной рекламы Russ бренд Wildberries обновит существующий логотип. Об этом в интервью РБК рассказала основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Wildberries как бренд точно остается. Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип», - отметила она.

Разработает его рекламное агентство, но пока неизвестно какое именно. Сначала компания займется организационными вопросами, а затем созданием нового бренда.

Маркетплейс Wildberries завершил процесс объединения с рекламным оператором Russ. Теперь компания официально называется РВБ.

Муж Татьяны Бакальчук Владислав ранее пожаловался, что его отстранили от управления компанией. Он явился к главе Чечни Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате Wildberries.

Основательница маркетплейса слухи опровергла и сказала, что разводится с супругом. Она подала на мужа в суд.

Но Владислав уверен, что семейный бизнес перешел в руки «недобросовестных партнеров». Он предрек скорое отстранении Татьяны от управления Wildberries. Якобы жена его не слушала и допустила большую ошибку.

Реклама Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
09 августа 2024, 05:17
Wildberries выплатил почти 35 миллиардов рублей пострадавшим от пожара в Шушарах
РИА «Новости»
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Wildberries заплатил пострадавшим из-за пожара на складе в Шушарах 34,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук в беседе с РБК.

По словам предпринимательницы, продавцы получат компенсацию независимо от масштаба потерь. Процесс выплачивания денег уже почти завершили.

«В случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях - такие обращения специалисты поддержки разбирают индивидуально», - сказала директор маркетплейса.

Ранее Бакальчук заявила, что Wildberries рассматривает несколько версий возникновения возгорания в Шушарах, однако тайна следствия не позволяет их раскрывать. Компания собирает все необходимые данные.

Пожар на складе Wildberries случился 13 января. Огонь распространился на площади в 70 тысяч квадратных метров. Спасатели почти сутки ликвидировали возгорание.

Пожары Деньги Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
08 августа 2024, 22:42
Просмотры мультфильмов и детских шоу в VK Видео выросли на 57%
Freepik
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В первую неделю августа количество просмотров детского контента в VK Видео выросло на 57% по сравнению с июльским результатом. Больше всего у юных зрителей популярны мультики и фильмы.

Число просмотров сериала «Три кота» увеличилось в два раза. Также выросли в просмотрах «Смешарики» - на 78%, «Маша и Медведь» - на 80%, фильмы от студии «Вольга» - на 86%.

Самыми популярными у детей мультфильмами стали «Барбоскины», «Забезу. Уши с хвостиком», «Шушумагия», «Лунтик и его друзья», «Лекс и Плу: Космические таксисты», и «Бодо Бородо».

На VK Видео можно увидеть контент киностудий «Вольга», «Союзмультфильм», «Мельница», «Ноль плюс Медиа» и группы компаний «Рики». Скоро организация планирует увеличить количество детского контента, начав сотрудничество с новыми киностудиями и блогерами.

ВКонтакте Дети Сериалы Видео Фильмы Мультфильм Маша и медведь
08 августа 2024, 17:42
Российские киберспортсмены отказались от турниров по игре League of Legends
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Российские киберспортсмены не станут участвовать в турнирах по игре League of Legends и Valorant, так как там есть ЛГБТ * -персонажи. Об этом заявил президент российской Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит, его процитировал RTVI.

Он объяснил, что российские организаторы турниров не запрещали соревнования по американской игре. Смит напомнил, что компания-разработчик Riot Games активно продвигает ЛГБТ*-направления, что противоречит российским законам. Эксперт добавил, что разработчики намеренно делают интересных героев геями * и лесбиянками *.

«Они вводят персонажей, которые чуть-чуть поинтереснее. Ими начинают фанатеть большое количество людей», - указал он.

Ранее российские киберспортсмены отказались выступать в нейтральном статусе на чемпионате мира IESF. Соревнования будут проходить в Эр-Рияде с 11 по 19 ноября.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

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