10 февраля 2025, 23:42

Без Пельменей и Тумбочек. В России захотели запретить называть детей нестандартными именами

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В Госдуме разработали законопроект о введении ограничений на выбор имен для новорожденных. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире своего Telegram-канала.

Проект создали совместно с Министерством юстиции. По словам парламентария, документ внесут на рассмотрение, когда будет определенность, «откуда мы можем выбирать эти имена».

Буцкая уточнила, что предлагается ввести «закрытый» список разрешенных имен, чтоб защитить детей от таких названий как Пельмень, Стол или Тумбочка. Депутат считает важным предоставить родителям свободу выбора имени, однако она должна иметь границы, когда речь идет о правах самого ребенка.

Ранее в Татарстане предложили разрешить ЗАГСам отказывать родителям , если они хотят назвать ребенка кличкой животного или предметом. Это позволит защитить детей от возможной дискриминации из-за слишком необычного имени.

Дети Семья Депутаты Россия
10 февраля 2025, 21:43
В России захотели ввести обязательную маркировку радиаторов
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В России могут ввести обязательную маркировку некоторых отопительных приборов с 1 сентября 2025 года. Законопроект разработал Минпромторг, документ опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте речь идет об отопительных конвекторах, радиаторах центрального отопления и их секциях.

Как считают в Минпромторге, введение обязательной маркировки снизит долю незаконного оборота отопительных приборов, а также повысит безопасность потребителей и эффективность проверок в этой сфере.

В России с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отопительных приборов.

В случае принятия законопроекта производители и продавцы таких товаров должны будут зарегистрироваться в системе маркировка, а с 1 ноября наносить знаки идентификации на реализуемую продукцию.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что обязательная маркировка позволит бороться с фальсификацией косметики , в частности, на маркетплейсах.

Законы Отопление Россия Минпромторг РФ
10 февраля 2025, 16:25
В России предложили повысить штрафы за хамство чиновников
РИА «Новости»
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Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Владимиром Плякиным внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении штрафов за хамство чиновников. Парламентарий назвал инициативу важным шагом к повышению ответственности должностных лиц.

По словам Плякина, очень важно, чтобы чиновники понимали - они работают для народа, должны качественно и оперативно отвечать на запросы, а также уважительно относиться к каждому гражданину.

Депутат добавил, что инициативу предложили, несмотря на отрицательный отзыв правительства.

«В материалах к законопроекту правительству не хватило результатов анализа материалов правоприменительной практики и статистических данных по рассматриваемым категориям дел», - сказал Плякин.

Судя по законопроекту, текст которого оказался в распоряжении 360.ru, авторы документа предложили установить для чиновников штраф на уровне от 75 до 100 тысяч рублей за оскорбление людей. За игнорирование обращений они предложили наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что депутат Ярослав Нилов разработал законопроект о сокращении рабочего дня перед праздниками на один час при классическом пятидневном графике. Экономист и политолог Александр Дудчак назвал идею интересной, но популистской.

Штрафы Депутаты Россия
10 февраля 2025, 16:14
Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении на выходных
РИА «Новости»
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Атмосферное давление в Москве, которое в последние дни бьет все рекорды, понизится к выходным, однако показатели все равно будут выше нормы. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Суточный рекорд атмосферного давления в российской столице, установленный 8 февраля 1969 года, обновился в минувшую субботу. Показатель 56 лет назад составлял 769,6 миллиметра ртутного столба, а в этом году достиг 776 миллиметров.

В понедельник, 10 февраля, давление держится на отметке в 765 миллиметров. По прогнозам, показатель и дальше будет снижаться, но не опустится до нормы, которая для Москвы составляет 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали, как минимизировать последствия высокого атмосферного давления для здоровья. Для этого необходимо пить больше воды и тонизирующих напитков, а также соблюдать режим дня.

Погода Роман Вильфанд Москва
10 февраля 2025, 15:42
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись
РИА «Новости»
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Продолжавшийся 22 года брак сооснователей маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука завершился. Суд окончательно принял решение о разводе, оставив детей с матерью. Об этом в Telegram-канале сообщил Владислав Бакальчук.

«Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», - написал он.

Бакальчук добавил, что за ним сохранили право на встречи с детьми и участие в их воспитании.

Он добавил, что судебный процесс завершил только процедуру развода. На следующем заседании, которое пройдет 18 февраля, решится вопрос о разделе имущества.

Татьяна Ким напомнила, что иск в суд о разводе подала она.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», - написала бизнесмен в своем Telegram-канале.

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал в этом решении.

Процедуре развода Татьяны Ким и Владислава Бакальчука предшествовало объявление о слиянии маректплейса Wildberries и сервиса наружной рекламы Russ, о котором стало известно в середине июня прошлого года.

Недовольный сделкой Владислав Бакальчук пожаловался главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, что под видом сделки о слиянии происходит рейдерский захват маркетплейса. Это заявление опровергла Татьяна Ким, заявившая, что речь идет прежде всего о разводе с супругом , который владеет 1% акций компании.

Громкие разводы Бизнес Татьяна Бакальчук

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