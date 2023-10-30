Беспорядки в Махачкале инспирировали с территории Украины — Путин
Беспорядки в аэропорту Махачкалы инспирировали через социальные сети, в том числе с территории Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.
Агентуры западных спецслужб также были задействованы в организации протестов в Махачкале, заявил российский лидер.
«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети», - отметил глава государства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что за антиеврейскими акциями в Дагестане стоял киевский режим. Беспорядки в Махачкале стали следствием запланированной украинскими властями провокации для подрыва единства российского народа.
Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в здание аэропорта Махачкалы. Поводом тому послужило прибытие борта из Тель-Авива.
Президиум Духовного управления мусульман России призвал население не поддаваться на провокационные заявления и помнить, что преследования по религиозному и национальному признакам являются преступлением.