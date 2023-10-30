Международный цифровой форум перенесли в Дагестане после беспорядков в аэропорту

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Правительство Дагестана перенесло международный Каспийский цифровой форум на две недели из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры республики.

Теперь мероприятие пройдет 16 и 17 ноября. Ожидается, что в форуме примут участие представители Азербайджана, Казахстана, Ирана, Индии, Катара и Туркмении.

«Международный Каспийский цифровой форум переносится на две недели», - говорится в сообщении.

Массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия самолета из Тель-Авива на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек устроили штурм здания аэропорта и вышли на летное поле.

Более 20 человек пострадали в результате протестов. Пятеро пострадавших остаются в больницах Дагестана, двое из них находятся в тяжелом состоянии.