06 ноября 2023, 13:42

Бесплатные занятия для молодых предпринимателей пройдут в Москве в ноябре

Сайт мэра и правительства Москвы
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В ноябре клуб Business Update пригласит молодых предпринимателей на бесплатные мероприятия. Для них устроят мастер-классы на актуальные темы, среди которых — работа с нейросетями, продвижение без вложений, создание личного бренда и другое. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В ноябре клуб Business Update пригласит молодых предпринимателей на бесплатные мероприятия. Для них устроят мастер-классы на актуальные темы, среди которых - работа с нейросетями, продвижение без вложений, создание личного бренда и другое. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Первая встреча «Нейросети для бизнеса» пройдет 9 ноября в 19:00. Предприниматель Татьяна Гоптарева объяснит, как применять нейросети для упрощения бизнес-процессов, ставить задачи и обучать искусственный интеллект.

Стратегическую сессию «Развитие наставничества как драйвера роста сектора МСП» проведут 14 ноября в 18:00. Участники услышат о перспективных направления и отраслях развития бизнеса для молодых предпринимателей и многое другое.

Нетворкинг в формате переговоров организуют 15 ноября в 19:00. При таком общении легко находят соратников, партнеров и новых клиентов. Кроме того, мероприятие совместят с бизнес-игрой «Денежный поток».

Как сплотить команду, мотивировать сотрудников и привлечь в бизнес инвестиции и партнеров, расскажут 16 ноября в 19:00 в рамках тренинга «Ловушки руководителя». Региональный управляющий Мария Любашина поделится практическими знаниями и опытом.

О секретах создания контента для социальных сетей можно будет узнать 21 ноября в 19:00 на практикуме. Участникам расскажут, какие ценности лучше вкладывать в контент, как строить позиционирование бренда и делать интересные сценарии для видео.

Бизнес-тренер Илья Соколов расскажет, как выгодно и правильно вложить деньги в перспективе на несколько лет и как разграничить долгосрочные финансовые цели от краткосрочных, 22 ноября в 19:00.

На следующий день в 19:00 участников ждут на мастер-классе по ораторскому мастерству «Магия захвата внимания аудитории». Предприниматель в сфере обучения Марина Карадаг покажет, как говорить на публику и доходчиво доносить до зрителей любую информацию.

Нетворкинг и мастер-класс по креативным коллаборациям без дополнительных трат пройдет 28 ноября в 19:00. Сооснователь консалтингового агентства Юлия Малявина разберет с аудиторией специфику креативного сотрудничества в различных отраслях бизнеса.

Бизнес-игра «Управляй и властвуй» состоится 29 ноября в 19:00. Участники научатся генерировать бизнес-идеи, креативно подходить к решению проблем, собирать команду, формулировать и проверять гипотезы и многое другое.

Завершит программу 30 ноября в 19:00 мастер-класс «Съемки как игра: как получать удовольствие и хорошие результаты от создания контента». С помощью игровых механик коуч Дмитрий Гелетий поможет попрактиковаться в создании контента, поработать с волнением и страхами.

Ранее около 150 предпринимателей поучаствовали в бизнес-форуме Богородского округа.

Москва 2023
06 ноября 2023, 14:08
«Он отдыхает». Информацию о госпитализации Соломина опровергли
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Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом, сообщил Telegram-канал Mash. Однако его пресс-секретарь заявил «360», что режиссер просто отдыхает.

«Он отдыхает», - указал представитель Соломина.

По данным Mash, артист находится в тяжелом состоянии. Соломин якобы почувствовал себя плохо во время очередной прогулки. Тогда же он потерял сознание и упал на улице. Прохожие сразу же вызвали врачей.

«Скорая приехала к 88-летнему народному артисту на Спиридоньевский переулок - к тому моменту он уже пришел в себя», - указали в публикации.

После режиссера госпитализировали. На данный момент, уточнил mash, он находится в больнице. Пресс-секретарь Соломина не подтвердил эту информацию.

Летом артист отметил 88-летие. На его счету - множество работ в кино, в том числе роли в «Обыкновенном чуде» и «Адъютанте его превосходительства». Соломин также срежиссировал киноленты «Ревизор» и «Скандальное происшествие в Брикмилле».

Инсульт Больницы Актеры
06 ноября 2023, 13:52
Блиновскую заподозрили в нарушении домашнего ареста
РИА «Новости»
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Обвиняемую в неуплате налогов блогера Елену Блиновскую стали подозревать в нарушении домашнего ареста. Сама «королева марафонов» заверила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО, сообщил Telegram-канал Mash.

Браслет, который правоохранители надели на ногу Блиновской, поддерживает связь с системой контроля. Сотрудники ФСИН получают уведомление, когда блогер покидает свой дом.

«Подобные нарушения зафиксированы несколько десятков раз. Но Елена утверждает, что срабатывает устройство из-за радаров ПВО, которые расположены в районе, где она живет», - указали в публикации.

Полиция не раз приезжала в дом к блогеру, однако не уличала Блиновскую в нарушении судебного решения. Она находилась на месте исполнения меры пресечения.

Организованная проверка выяснила, что систем ПВО рядом жилищем обвиняемой нет. Если бы они все же были, то никак не могли бы нарушить связь браслета с системой контроля.

Ранее столичный суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении на три месяца домашнего ареста Блиновской. Адвокат «королевы марафонов» заявила о начале новой проверки налоговой. На этот раз ФНС ознакомится с деятельностью обвиняемой за 2022 год.

Аресты Полиция ПВО Задержание блогера Елены Блиновской
06 ноября 2023, 13:38
Карьера с 15 лет. Кадыров сделал сына-подростка ответственным за свою безопасность
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Карьерный рост 15-летнего сына лидера Чечни Адама Кадырова начался с назначения на должность главы отдела обеспечения безопасности главы региона. В своих поздравлениях республиканские чиновники сравнили юношу с его отцом: Рамзан Кадыров начинал свой политический путь почти с такой же должности, когда ему было 18 лет.
Важный пост
Первым о начале карьеры Адама Кадырова сообщил в Telegram-канале министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Он поздравил молодого человека с назначением на «важную должность» в отделе безопасности главы республики, но при этом не раскрыл, какой именно пост получил сын главы региона.
По словам Дудаева, Кадыров-младший достоин своего назначения за свой характер и поступки.

«Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере!» - написал министр информации.

О том, какую должность получил Адам Кадыров, рассказал министр здравоохранения республики Адам Алханов. Он сообщил, что 15-летний подросток стал главой отдела обеспечения безопасности главы региона.

«В нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен: никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», - написал Аханов в Telegram-канале.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил, что действующий глава региона в начале своей карьеры «стал надежной опорой для своего отца», так и перед Адамом власти поставили выполнение «ответственной задачи.

Фактически чиновники подтвердили, что назначение сына главы Чечни на пост главы в силовом ведомстве связано в том числе с избиением обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в следственном изоляторе Грозного. Этот случай вызвал широкий резонанс, но никакого осуждения он не получил. Отец подростка Рамзан Кадыров подчеркнул, что сын поступил правильно.

Сам глава региона назначение сына на новую должность пока не прокомментировал. На официальном сайте главы Чечни начальником отдела обеспечения безопасности указан Муса Хасханов.

Действующий федеральный закон разрешает россиянам, достигшим возраста 15 лет, заниматься «легкими формами трудовой деятельности» по договору. Но при этом количество рабочих часов юных сотрудников ограничено.

Награждения Адама
Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров стал постоянным героем новостей после избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Спустя несколько дней после резонансной истории молодой человек получил звание Героя Чечни.

В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов вручил подростку вторую по значимости государственную награду республики - орден «Дуслык». Это стало своеобразным ответом на критику со стороны депутат Государственного совета Татарстана Азата Хамаева, который сначала выразил недовольство поступком Адама Кадырова, но после извинился за «эмоциональное высказывание».

Это не единственные награды Адама Кадырова. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил сыну чеченского лидера высшую государственную награду региона - орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

В своем комментарии Темрезов отметил, что Кадыров-младший внес «вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».

Карьерные пути
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров начал свою карьеру в возрасте 18 лет с должности заместителя начальника охраны своего отца Ахмата Кадырова, который с 1994 по 1996 годы работал муфтием.

Спустя семь лет, после победы Ахмата Кадырова на выборах президента Чечни, его сын возглавил службу безопасности главы региона. На своем посту он отвечал за проведение специальных операций и за переговоры с незаконными вооруженными формированиями о переходе на сторону федеральных сил.

После гибели отца в результате покушения в мае 2004 года Рамзан Кадыров на три года перешел на пост председателя правительства Чечни, а после стал главой республики.

Адам Кадыров не первый родственник лидера главы региона, который получил важный пост. Но он стал первым, кто занял должность в столь юном возрасте. Ранее его сестра Айшат возглавляла пост министра культуры Чечни, откуда перешла в заместители правительства по социальному блоку. Ее супруг тоже стал вице-премьером и министром сельского хозяйства.

Племянник Рамзана Кадырова Хамзат в прошлом году стал его советником по силовому блоку. До этого момента он возглавлял Министерство имущественных и земельных отношений.

Глава Чечни пояснял, что его решения о назначении родственников на высокие посты связаны с высоким доверием, а также тем, что спрос с близких к нему людей намного выше.
Аресты Полиция ПВО Задержание блогера Елены Блиновской
06 ноября 2023, 12:06
Умер искусствовед Аркадий Ипполитов
РИА «Новости»
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Ушел из жизни известный искусствовед и писатель, специалист в итальянском искусстве XV–XVII веков Аркадий Ипполитов. Ему было 65 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

Ушел из жизни известный искусствовед и писатель, специалист в итальянском искусстве XV–XVII веков Аркадий Ипполитов. Ему было 65 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

«Аркадий Ипполитов умер», - написал он.

Ипполитов родился в Ленинграде в 1958 году. Там же окончил Ленинградский университет: учился на отделении истории искусств, где изучал историю мирового кинематографа, маньеризм, зарубежное искусство XX века, христианскую и античную иконографию.

В 1978 году Ипполитов начал работать в библиотеке Эрмитажа, а в 1987 году перешел на должность в отделе западноевропейского искусства. С 1993 года он курировал выставки современного и классического искусства как в России, так и за рубежом.

Кроме того, Ипполитов публиковал эссе и рассказы, его работы размещали в журналах «Русская жизнь», «Пинакотека» и других.

Россия

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