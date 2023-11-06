Бесплатные занятия для молодых предпринимателей пройдут в Москве в ноябре

В ноябре клуб Business Update пригласит молодых предпринимателей на бесплатные мероприятия. Для них устроят мастер-классы на актуальные темы, среди которых - работа с нейросетями, продвижение без вложений, создание личного бренда и другое. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Первая встреча «Нейросети для бизнеса» пройдет 9 ноября в 19:00. Предприниматель Татьяна Гоптарева объяснит, как применять нейросети для упрощения бизнес-процессов, ставить задачи и обучать искусственный интеллект.

Стратегическую сессию «Развитие наставничества как драйвера роста сектора МСП» проведут 14 ноября в 18:00. Участники услышат о перспективных направления и отраслях развития бизнеса для молодых предпринимателей и многое другое.

Нетворкинг в формате переговоров организуют 15 ноября в 19:00. При таком общении легко находят соратников, партнеров и новых клиентов. Кроме того, мероприятие совместят с бизнес-игрой «Денежный поток».

Как сплотить команду, мотивировать сотрудников и привлечь в бизнес инвестиции и партнеров, расскажут 16 ноября в 19:00 в рамках тренинга «Ловушки руководителя». Региональный управляющий Мария Любашина поделится практическими знаниями и опытом.

О секретах создания контента для социальных сетей можно будет узнать 21 ноября в 19:00 на практикуме. Участникам расскажут, какие ценности лучше вкладывать в контент, как строить позиционирование бренда и делать интересные сценарии для видео.

Бизнес-тренер Илья Соколов расскажет, как выгодно и правильно вложить деньги в перспективе на несколько лет и как разграничить долгосрочные финансовые цели от краткосрочных, 22 ноября в 19:00.

На следующий день в 19:00 участников ждут на мастер-классе по ораторскому мастерству «Магия захвата внимания аудитории». Предприниматель в сфере обучения Марина Карадаг покажет, как говорить на публику и доходчиво доносить до зрителей любую информацию.

Нетворкинг и мастер-класс по креативным коллаборациям без дополнительных трат пройдет 28 ноября в 19:00. Сооснователь консалтингового агентства Юлия Малявина разберет с аудиторией специфику креативного сотрудничества в различных отраслях бизнеса.

Бизнес-игра «Управляй и властвуй» состоится 29 ноября в 19:00. Участники научатся генерировать бизнес-идеи, креативно подходить к решению проблем, собирать команду, формулировать и проверять гипотезы и многое другое.

Завершит программу 30 ноября в 19:00 мастер-класс «Съемки как игра: как получать удовольствие и хорошие результаты от создания контента». С помощью игровых механик коуч Дмитрий Гелетий поможет попрактиковаться в создании контента, поработать с волнением и страхами.

Ранее около 150 предпринимателей поучаствовали в бизнес-форуме Богородского округа.