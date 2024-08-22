22 августа 2024, 22:58

«Беречь и защищать». Воробьев поздравил россиян с Днем Государственного флага

РИА «Новости»
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Сегодня, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник напоминает россиянам о том, что все они являются частью большой и великой страны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram–канале.

«Важно любить ее, передавать эту любовь нашим детям, беречь и защищать, как это делают сегодня наши ребята на передовой», - написал он.

Ранее главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов рассказал в беседе с 360.ru, как в России появился нынешний триколор. По его словам, госсимвол зародился еще на отечественном флоте более 300 лет назад. Впервые уже привычное для россиян сочетание цветов появилось на корабле при царе Алексее Михайловиче Романове.

Сегодня, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник напоминает россиянам о том, что все они являются частью большой и великой страны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram–канале.

Праздники Андрей Воробьев Корабли Россия
22 августа 2024, 19:06
«Самый ранний полосатый флаг». Историк рассказал, как появился российский триколор
Freepik
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Российский триколор зародился еще на отечественном флоте более трех веков назад. В День государственного флага доктор исторических наук, председатель Геральдического совета при президенте России, главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов рассказал 360.ru, как и когда в стране появился нынешний госсимвол.

По его словам, впервые сочетание цветов бело-сине-красного появилось на корабле при царе Алексее Михайловиче Романове. Для изготовления флага этого судна выбрали и выписали ткани белого, синего и красного цветов.

«Самый ранний полосатый флаг, который мы реально знаем, это флаг царя Московского, который датируется 1693 годом», - уточнил историк.

Вилинбахов отметил, что изначально триколор существовал для кораблей торгового и гражданского флотов. Потом эти флаги становились национальными, государственными.

«Этому флагу насчитывается более 300 лет. <…> Когда встал вопрос в 1990 году о государственной символике, еще при РСФСР, был предложен специальной комиссией бело-сине-красный флаг, который уже де-факто появился в августе 1991 года, и 22 числа он был внесен в Конституцию России как флаг нашего государства», - заключил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил вывешивать на фасады жилых зданий государственные триколоры. По его словам, флаги должны украшать дома и в будни.

Праздники Россия
22 августа 2024, 18:07
Инновационный радиопрепарат начали применять в России для лечения рака простаты
Freepik
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В России начали применять радиофармацевтический препарат для лечения особо тяжелой формы рака предстательной железы. Об этом сообщил сайт Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРИО) ФМБА.

Кастрационно-резистентный рак предстательной железы является особо тяжелой формой рака, которая не лечится традиционными методами.

Однако радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе радиоизотопа Актиния-225 показал эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака.

Ранее в Институте биофизики будущего МФТИ разработали препарат для лечения рака легких. Его начнут протестируют in vitro (в пробирке) до конца года.

Лекарства Врачи Рак Онкология
21 августа 2024, 19:47
Сын Рамзана Кадырова выложил фото с Путиным
РИА «Новости»
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, назначенный куратором Российского университета спецназа, опубликовал фотографию с президентом Владимиром Путиным. Снимок он разместил в Instagram*.

На фото Кадыров и глава государства стоят у трапа самолета.

Адам Кадыров в 2023 году избил поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля в СИЗО. С раннего детства Адам - хранитель Корана , он знает его наизусть, рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов, Кадыров твердо и неукоснительно следует предписаниям религии и чтит традиции чеченского народа.

Путин 20 августа посетил Чечню. Там он встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым и высоко оценил облик Грозного, сообщал RT. Президенту показали макет нового городского района в городе, названного в его честь.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Спецназ Чечня Рамзан Кадыров Депутаты Самолеты Религия Владимир Путин Instagram Коран Адам Кадыров
21 августа 2024, 15:47
Оглядываться не придется. «Домодедовского упыря» вернули в Молдавию
Unsplash
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Информация о том, что осужденный за убийства, изнасилования и грабежи Иван Продан вышел на свободу на территории России и пропал, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

В ведомстве пояснили, что, в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, в январе 2010 года осужденного Продана отправили отбывать наказание в колонию на территории Молдавии.

«По решению суда осужденный в январе 2010 года был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, - Республику Молдова», - заявили во ФСИН России.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем» за использование гипнопрактик в момент преступлений, вышел на свободу в апреле и пропал. По данным издания, полиция планировала объявить его в федеральный розыск.

ФСИН Молдавия

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