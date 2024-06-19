Беглую телеведущую Лазареву включили в список террористов и экстремистов

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Ранее против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и объявили в розыск.

Сбежавшая из России телеведущая не раз позволяла себе антироссийские заявления. В одном из интервью она фактически оправдывала атаки беспилотников на российские города.

В реестр физических лиц - иностранных агентов ее включили в июне 2022 года на основании ведения политической деятельности, которую оплачивали украинские власти.

Также в реестр террористов и экстремистов внесли Грузинский национальный легион**.

*Татьяна Лазарева признана иноагентом в России.

**Признан террористической организацией в РФ.