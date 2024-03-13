13 марта 2024, 02:09

БДСМ-клуб нашли в подвале исторического дома в Петербурге

Freepik
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Петербургские теплоэнергетики обнаружили подпольный БДСМ-клуб в историческом районе Петербурга. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным издания, сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» должны были устранить технологическое нарушение в доме № 14 по Столярному переулку. В этом здании жил писатель Федор Достоевский. Для проведения работ теплоэнергетикам надо было попасть в подвал одного из соседних домов - тоже историческое здание.

Когда мастера получили доступ в подвал, они обнаружили, что в охранной зоне тепловой сети находится БДСМ-студия. В помещении они увидели кроваво-красные интерьеры, кровати, цепи, наручники и другие атрибуты БДСМ, в том числе, клетку и дыбу.

«Когда специалисты попали в помещение, то был выявлен факт нарушения охранной зоны, что является грубым игнорированием и нарушением норм безопасности и действующего законодательства», - сообщил представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В компании напомнили, что закон запрещает создавать в охранных зонах теплосетей жилые помещения, клубы, места для отдыха или детские площадки.

Один из арендаторов помещения сообщил «Фонтанке», что в подвале не проводятся какие-либо мероприятия, а атрибуты БДСМ - это лишь декорация для проведения фотосессий.

В июле прошлого года сотрудники полиции и активисты разогнали участников БДСМ-фестиваля BDSM Fishing 2023, который планировалось провести в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Организатор мероприятия получил 15 суток.

Санкт-Петербург Секс
13 марта 2024, 02:34
Первую «ссору» панды Катюши с мамой сняли на видео
РИА «Новости»
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Панда Катюша впервые «поссорилась» со своей мамой Дин Дин. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Маам, ну пусти. Я с птичкой поиграю», - написала она.

На кадрах видно, как в вольер залетела птичка. Дин Дин схватила медвежонка сначала за хвостик, а потом полностью перетащила к себе и стала удерживать передними лапами. Дочка попыталась сбежать от строгой родительницы, но мать ее снова подхватила и вернула обратно.

До этого Акулова опубликовала видео, на котором Катюша осваивала деревянную горку в большом вольере. Юная медведица скатилась на животе, но только с середины конструкции. при этом она боялась выпрямить лапки.

Ранее директор зоопарка поделилась с подписчиками трогательными кадрами, на которых Катюша обнимала и целовала маму-панду , а последняя в ответ вылизывала ушки дочери. При этом по мере взросления Катюша стала проявлять и характер. В начале февраля она отказывалась переходить в большой вольер к матери.

Видео Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
12 марта 2024, 22:07
Участник белгородской теробороны погиб при атаке ВСУ
РИА «Новости»
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Украинские формирования атаковали приграничье Белгородской области, во время боя погиб участник территориальной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Смертность Военные
12 марта 2024, 20:50
Путин указал на важность поддержки семейных ценностей в России
РИА «Новости»
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В России всегда нужно заниматься вопросами поддержания семейных ценностей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

В ходе беседы председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поделился успехами в работе по «сохранению задачи по наследию».

«Вы сказали, что мы справились с сохранением наших ценностей, традиций и так далее. Но это нужно поддерживать и <…> заниматься этим всегда», - сказал Путин.

Глава государства объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Он также отметил, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».

По поручению президента Владимира Путина действие программы «Семейная ипотека» продлят до 2030 года. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей.

Семья Россия Ипотека Владимир Путин
12 марта 2024, 18:43
Дочь умершей актрисы Руслановой не нашла денег на памятник
РИА «Новости»
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Взрослая дочь умершей актрисы Нины Руслановой за два года не смогла установить памятник на ее могиле. У нее просто нет денег, объяснила она в эфире программы «Малахов».

Знаменитая советская актриса Нина Русланова ушла из жизни после длительной болезни 21 ноября 2021 года, оставив после себя взрослую дочь с внуком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, причем средства на похороны собирали по миру.

Дочери актрисы, Олесе Рудаковой, так и не удалось поставить на могиле памятник. Все сбережения ушли на лечение и уход за матерью, пришлось даже продать квартиру в Москве.

Теперь дочь реже посещает могилу знаменитой актрисы, чувствуя вину за отсутствие надгробия - на соседних могилах они уже установлены.

В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» она рассказала, что не получила поддержки ни от одного учреждения. Кроме того, она столкнулась с препятствиями, когда хотела установить мемориальную доску на доме в Москве, где проживала ее известная мать.

«Никто ее не помнит, столько времени прошло», - услышала она от чиновников.

Во время программы ведущий Андрей Малахов вместе с гостями студии предложили провести сбор средств среди многочисленных поклонников Нины Руслановой, веря, что многие из них могли бы внести свой вклад в создание на могиле актрисы достойного памятника.

Перед смертью Русланова очень беспокоилась за дочь. Она просила своих знакомых помочь ей с работой.

Памятники Деньги Москва

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