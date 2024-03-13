БДСМ-клуб нашли в подвале исторического дома в Петербурге

По данным издания, сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» должны были устранить технологическое нарушение в доме № 14 по Столярному переулку. В этом здании жил писатель Федор Достоевский. Для проведения работ теплоэнергетикам надо было попасть в подвал одного из соседних домов - тоже историческое здание.

Когда мастера получили доступ в подвал, они обнаружили, что в охранной зоне тепловой сети находится БДСМ-студия. В помещении они увидели кроваво-красные интерьеры, кровати, цепи, наручники и другие атрибуты БДСМ, в том числе, клетку и дыбу.

«Когда специалисты попали в помещение, то был выявлен факт нарушения охранной зоны, что является грубым игнорированием и нарушением норм безопасности и действующего законодательства», - сообщил представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В компании напомнили, что закон запрещает создавать в охранных зонах теплосетей жилые помещения, клубы, места для отдыха или детские площадки.

Один из арендаторов помещения сообщил «Фонтанке», что в подвале не проводятся какие-либо мероприятия, а атрибуты БДСМ - это лишь декорация для проведения фотосессий.

В июле прошлого года сотрудники полиции и активисты разогнали участников БДСМ-фестиваля BDSM Fishing 2023, который планировалось провести в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Организатор мероприятия получил 15 суток.