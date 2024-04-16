Батюшка рассказал, почему церковь считает секс до свадьбы грехом

Иерей объяснил, что с точки зрения христианства половой контакт до свадьбы неприемлем, потому что для создания счастливой семьи нужно сначала наладить ментальное единение, а потом переходить к физическому.

«В наше время, к сожалению, чаще происходит обратное - первым делом люди помышляют о плотском, и лишь затем, спустя время - о психологических и духовных составляющих супружества», - отметил он.

По мнению Чебыкина, именно поэтому многие пары разводятся, детей воспитывают в неполной семье, а беременные женщины решаются на аборты.

Священник напомнил, что РПЦ воспринимает секс до брака как блудодеяние. Об этом говорит апостол Павел в послании к Евреям (13:4): «Брак у всех да чтится и ложе да не оскверняется, потому что Бог будет судить блудников и прелюбодеев».

Ранее священник Ульян Кречетов рассказал, почему православным верующим нельзя разговаривать с умершими на кладбище. По словам священнослужителя, большую пользу усопшему человеку принесут молитвы от его родных.