16 апреля 2024, 02:35

Батюшка рассказал, почему церковь считает секс до свадьбы грехом

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Русская православная церковь плохо относится к половым отношениям до свадьбы. Священник Евгений Чебыкин рассказал, почему секс до женитьбы считают греховным. Его слова передал дзен-канал «Святые места».

Иерей объяснил, что с точки зрения христианства половой контакт до свадьбы неприемлем, потому что для создания счастливой семьи нужно сначала наладить ментальное единение, а потом переходить к физическому.

«В наше время, к сожалению, чаще происходит обратное - первым делом люди помышляют о плотском, и лишь затем, спустя время - о психологических и духовных составляющих супружества», - отметил он.

По мнению Чебыкина, именно поэтому многие пары разводятся, детей воспитывают в неполной семье, а беременные женщины решаются на аборты.

Священник напомнил, что РПЦ воспринимает секс до брака как блудодеяние. Об этом говорит апостол Павел в послании к Евреям (13:4): «Брак у всех да чтится и ложе да не оскверняется, потому что Бог будет судить блудников и прелюбодеев».

Ранее священник Ульян Кречетов рассказал, почему православным верующим нельзя разговаривать с умершими на кладбище. По словам священнослужителя, большую пользу усопшему человеку принесут молитвы от его родных.

Священники РПЦ Семья Свадьбы Секс Брак
16 апреля 2024, 02:29
Глава Орска Козупица оправдался за проживающего в Саудовской Аравии сына
РИА «Новости»
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Мэр затопленного Орска Василий Козупица прокомментировал гуляющее по Сети видео о его сыне, проживающем с семьей в Саудовской Аравии. Видеообращение градоначальника опубликовали в Telegram-канале «Урал56.ру».

«Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине, в тяжелейших условиях», - рассказал Козупица.

Мэр отметил, что его сына пригласили на работу в Саудовскую Аравию. Козупица подчеркнул, что никогда не скрывал этого факта. Градоначальник отметил, что в Саудовской Аравии жизнь «тоже не мед: там очень жарко».

Жители Орска в разгар половодья создали петицию с требованием уволить Козупицу. Мэр города незадолго до наводнения заявил, что проверил дамбу и заверил, что угрозы подтопления нет.

Наводнения Дети Саудовская Аравия Семья Работа
15 апреля 2024, 23:08
Дело об экстремизме против члена-корреспондента РАН Абрамова поступило в суд
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Уголовное дело против члена-корреспондента РАН, экс-главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова*, которого обвинили в финансировании экстремизма, поступило в суд. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области», - сказано в публикации.

Ранее фигуранта решили отправить в психиатрическую больницу на три недели для «проведения стационарной­ экспертизы».

Абрамов* был главой Института программных систем имени Айламазяна РАН и руководил программами по созданию суперкомпьютеров. Правоохранители пришли к нему с обыском в апреле. Как рассказали журналисты, ему вменили перечисление денег Фонду борьбы с коррупцией**. В деле начали разбираться сотрудники ФСБ.

* Сергей Абрамов включен в перечень террористов и экстремистов.

** ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России.

Уголовное дело Суд Больницы Россия Экстремизм Деньги
15 апреля 2024, 22:18
СК проверит историю с увольнением краснодарского врача, пришившего ребенку лицо
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с увольнением хирурга из вуза в Краснодаре, который провел ребенку операцию по восстановлению лица. Об этом рассказали в Telegram-канале информационного центра ведомства.

«Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства», - сказано в сообщении.

Хирург Алексей Дикарев 12 апреля рассказал журналистам, как три недели назад помог несовершеннолетнему пациенту. Мужчина пришил ребенку нос, губы и щеки, которые отгрыз пес во время нападения в Карачаево-Черкесии.

Как отметил врач, подобная операция стала первой в мире в таком масштабе. Ребенок был в стабильном состоянии, пришитые ткани прижились на 75%.

На следующий день после процедуры хирург рассказал об этом в социальных сетях. В вузе от него потребовали написать заявление об увольнении, так как посчитали проведенную операцию «противоречивой».

Дети Врачи Россия Следственный комитет России
15 апреля 2024, 20:27
Судебные приставы смогут применять оружие
РИА «Новости»
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Судебные приставы-исполнители и дознаватели смогут применять оружие и спецсредства, законопроект о наделении такими полномочиями сотрудников ФССП одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в комиссии.

Собеседник агентства заявил, что законопроект одобрен. С инициативой разрешить сотрудникам органов принудительного исполнения ношение огнестрельного оружия и специальных средств выступил Минюст России. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В пояснительной записке значится, что Минюст должен определить перечень должностей, у которых будут полномочия «на применение на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия».

В России 4,9 миллиона человек не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили в ФССП в конце декабря прошлого года. По сравнению с 2022 годом количество невыездных должников снизилось.

Долги Россия Оружие

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