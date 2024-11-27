27 ноября 2024, 23:26

Бастрыкин заинтересовался сообщениями о разрухе в детской поликлинике в Воронеже

Pxhere
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался публикациями о разрухе в детской поликлинике в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В Сети появилась информация, что в детском медучреждении 1981 года постройки осыпается штукатурка, освещение функционирует с перебоями, оконные рамы негерметичны, отсутствуют сидячие места для ожидания и процедурные кабинеты.

«В СУ СК России по Воронежской области по данному факту организована процессуальная проверка», - сообщили в пресс-службе.

Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее СК возбудил уголовное дело в Ростовской области по поручению Бастрыкина. Основанием стало содержание пенсионера в рабстве.

Дети Больницы Поликлиники Следственный комитет России
27 ноября 2024, 23:25
Рубль укрепился на фоне решения Центробанка по валюте
Freepik
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Российская валюта показала заметное укрепление на Московской бирже. Рост курса рубля начался после решения регулятора о прекращении закупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, сообщил «Интерфакс».

На максимуме в течении дня пара доллар-рубль на международном рынке Форекс превышала 114,5 рублей. После заявления регулятора рубль начал расти.

Центробанк России отреагировал по данной теме 27 ноября - со следующего дня и до конца года ЦБ РФ прекращает закупки валюты на внутреннем рынке. В пресс-релизе регулятора отмечалось, что решение принималось «в целях снижения волатильности финансовых рынков».

При этом российский Центробанк продолжит операции по продаже иностранной валюты в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Утром 27 ноября рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро, падение составило около 9%. Официальный курс доллара, установленный регулятором на 28 ноября, составляет 108,010. Евро будет стоить 113,0947 рублей, курс юаня составит 14,8382 рубля. Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с 360.ru допустил, что к концу года доллар может вырасти до 122 рублей.

Рубль Курс валют Курс доллара Курс евро Центробанк
27 ноября 2024, 18:15
Генпрокурор Краснов поручил проверить всю систему ЖКХ в Челябинской области
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести комплексную проверку системы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Проблема ненадлежащей работы уполномоченных органов в сфере ЖКХ для региона настолько масштабна, что прием всех обратившихся потребовал бы несколько дней», - заявил он.

Генпрокурор поручил пересчитать платы за коммунальные услуги и проверить целевое использование средств на модернизацию инфраструктуры, отметив, что люди «не живут, а выживают». Кроме того, Краснов потребовал избегать аффилированности чиновников с подрядчиками при ремонте дорог и не заниматься ремонтом зимой.

Ранее в Йошкар-Оле появились сообщения о якобы незаконной приватизации МУП «Город». Однако власти объяснили, что реорганизация предприятия происходит по требованию федерального закона.

Челябинская область ЖКХ Дороги Игорь Краснов
27 ноября 2024, 16:05
«Новость перевернули». Свинину не исключали из школьных столовых Норильска из-за религии
РИА «Новости»
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Мэрия Норильска опровергла информацию о запрете свинины в школьных столовых города по религиозным причинам. Начальник отдела пресс-службы администрации города Анастасия Курочкина рассказала 360.ru, что по нормам СанПиНа в школьных столовых для детей подготовили сбалансированное меню с блюдами из говядины, курицы и рыбы.

«Глава города пригласил родителей на внеплановую дегустацию, чтобы они удостоверились там в качестве питания, которое школьникам поступает. К сожалению, почему-то эту новость как-то перевернули», - объяснила она.

Сам мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал в своем Telegram-канале , что к нему на личный прием пришла мать одного из учеников. Она предложила вернуть в рацион школьников свинину. Однако этот вид мяса не подавали в столовых уже несколько лет, отдавая предпочтение диетическим видам мяса - говядине и курице. В этом решении не было никакого религиозного подтекста.

«Я поручил провести внеплановую дегустацию, где родителям рассказали нормы СанПиН, микроэлементы, входящие в состав продуктов. Родители остались довольны существующим меню», - написал он.

Информация о том, будто свинину убрали из школьных столовых по религиозным причинам, перевернута с ног на голову и вводит людей в заблуждение, подчеркнул глава города.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух напомнила школьникам, что перед каждым приемом пищи нужно обязательно мыть руки. Также она посоветовала детям ориентироваться на запах при выборе еды из столовой.

Дети Школы Питание Школьники Продукты
27 ноября 2024, 12:45
«Попал и попал». Прообраз понятия «скуф» — о втором месте в рейтинге слов года
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Сайт gramota.ru назвал слова года. Лидером в рейтинге стало «вайб», а второе место заняло «скуф». Алексей Скуфьин, от фамилии которого и появился термин, рассказал 360.ru, как к этому относится.

«Меня это как-то совершенно не волнует. Я вообще не знал, что меня номинировали на этот рейтинг. Так что попал и попал. И ладно», - заявил он.

Скуфьин отметил, что старается не использовать англицизмы, если в русском языке существует достаточно точная альтернатива, а значения большинства модных слов он даже не знает.

«Но к этому отношусь спокойно. Речь развивается, такой же инструмент живой, как и все остальное. Словарный запас не может стоять на месте», - добавил собеседник 360.ru.

Словом «скуф» называют неухоженного мужчину средних лет с бесперспективной работой и скверным характером.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Конев дал советы, как не стать скуфом.

Русский язык Психология

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