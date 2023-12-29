Бастрыкин встретился с родственниками погибших офицеров и юных героев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с женами погибших сотрудников ведомства и мамой юного героя - Галиной Табаковой. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Бастрыкин подчеркнул, что лишь сильные духом и самоотверженные личности, которые испытывают любовь к Родине, способны совершать смелые поступки.

В 2008 году семилетний Женя из Подмосковья спас свою сестру от преступника, оказав ему сопротивление. Но мужчина нанес ребенку восемь ножевых ранений. Жизнь мальчика спасти не удалось. Преступника нашли, а Женю Табакова наградили орденом Мужества посмертно.

Сотрудник СК Назим Казиахмедов занимался делом о крупном мошенничестве - в сентябре 2007 года он погиб от рук киллера, который выстрелил в него несколько раз. Следком раскрыл это преступление, и виновные ответили по закону.

В сентябре 2023 года Бастрыкин пообщался с обманутыми дольщиками из Московской области. Председатель СК взял на особый контроль решение проблем заявителей.