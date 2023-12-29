29 декабря 2023, 01:25

Бастрыкин встретился с родственниками погибших офицеров и юных героев

РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с женами погибших сотрудников ведомства и мамой юного героя — Галиной Табаковой. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с женами погибших сотрудников ведомства и мамой юного героя - Галиной Табаковой. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Бастрыкин подчеркнул, что лишь сильные духом и самоотверженные личности, которые испытывают любовь к Родине, способны совершать смелые поступки.

В 2008 году семилетний Женя из Подмосковья спас свою сестру от преступника, оказав ему сопротивление. Но мужчина нанес ребенку восемь ножевых ранений. Жизнь мальчика спасти не удалось. Преступника нашли, а Женю Табакова наградили орденом Мужества посмертно.

Сотрудник СК Назим Казиахмедов занимался делом о крупном мошенничестве - в сентябре 2007 года он погиб от рук киллера, который выстрелил в него несколько раз. Следком раскрыл это преступление, и виновные ответили по закону.

В сентябре 2023 года Бастрыкин пообщался с обманутыми дольщиками из Московской области. Председатель СК взял на особый контроль решение проблем заявителей.

Россия Следственный комитет России
28 декабря 2023, 20:36
Массовый сбой произошел в работе Telegram
Unsplash
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В работе мессенджера Telegram произошел серьезный массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой файлов. Некоторые юзеры не могут отправить сообщения. Также не обновляются Telegram-каналы. Больше всего обращений о сбоях поступило из Челябинска, Тулы, Вологды, Севастополя и Таганрога.

Последний раз пользователи сообщали о сбое в работе мессенджера 30 ноября. Люди заявили о проблемах с соединением, неполадках в работе приложения и сбоях при отправке сообщений.

Также проблемы с Telegram наблюдались 24 ноября. Нарушения зафиксировали в ряде регионов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Краснодарском крае, Татарстане, Башкирии и Чечне.

Мессенджеры Telegram
28 декабря 2023, 18:37
Более двух тысяч москвичей воспользовались Чат-ботом «Самострой.net» за год
Freepik
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Более 200 случаев размещения самостроев подтвердили благодаря обращению москвичей через чат-бот «Самострой.net». Об этом сообщил глава столичной госинспекции по недвижимости Иван Боборов.

«В 2023 году сервис получил 2,3 тысячи обращений от жителей. В результате анализа специалисты ведомства подтвердили 220 нарушений», - уточнил он.

Чат-бот запустили в 2021 году. С начала работы москвичи отправили через него почти шесть тысяч сообщений.

Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий столицы. Он способствует освобождению города от незаконных строений, искажающих его архитектурный облик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги в сфере строительства за год. По его словам, столице удалось сохранить высокие темпы работы и достигнуть значительных результатов.

Строительство Недвижимость Москва 2023
28 декабря 2023, 17:59
Московский зоопарк показал изучающую игрушки малышку-панду
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Маленькая панда из столичного зоосада начала изучать игрушки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Каждый день что-то новое», - отметила Акулова.

Директор зоопарка опубликовала видео, на котором медвежонок изучает яркую плетеную игрушку. По словам Акуловой, мама-панда выпускает детеныша из поля зрения совсем ненадолго.

«Мама отпускает из-под опеки на доли секунд», - написала она.

Недавно детеныш панды встал на лапы и начал ходить. В Сети выложили видео, на котором запечатлели ее первые неловкие шаги.

Тем временем на портале «Активный гражданин» запустили новую акцию «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Проголосовавшие за имя москвичи смогут получить сувениры, среди них разыграют одежду с изображением этого животного.

Животные Зоопарки Москва 2023
28 декабря 2023, 17:37
Участниками «Московской музейной недели» стали почти 1,2 млн человек
РИА «Новости»
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В 2023 году акцию «Московская музейная неделя» посетили почти 1,2 миллиона человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Самые посещаемые площадки в этом году - „Царицыно“, Московский государственный объединенный музей-заповедник, Музей Москвы, Кусково и Государственный музей А. С. Пушкина», - сообщил он.

В рамках проекта музеи и выставочные центры работали бесплатно в один из дней третьей недели каждого месяца.

В этом году посетители могли ознакомиться с разнообразными выставочными проектами. Например, одним из ярких событий мая стало открытие выставки «Коломенское. Шедевры коллекции», где представили порядка 300 экспонатов, посвященных столетию музея, расположенного в историческом парке «Коломенское».

Чтобы посетить музей в рамках акции, необходимо предварительно изучить график работы учреждения на его официальном веб-сайте, а также заблаговременно зарегистрироваться через портал mos.ru.

Инициатива «Московская музейная неделя» появилась в столице в 2019 году и быстро завоевала популярность среди жителей и гостей города. Она пока не имеет аналогов в России.

Ранее Собянин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с новогодней елки три открытки, на которых были написаны мечты детей.

Музеи Сергей Собянин Москва 2023

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