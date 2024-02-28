Бастрыкин сделал предупреждение сбежавшим из России звездам

Читайте нас в:

По оценке Бастрыкина, позиция таких звезд, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, куда они уехали.

«Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», - подчеркнул глава СК.

Он также выразил уверенность, что представители шоу-бизнеса занимаются дискредитацией российской армии, чтобы продолжать работать за рубежом и получать прибыль.

При этом, продолжил Бастрыкин, такие артисты отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, которые посещали их концерты.

«Но, как известно, предателям нигде не рады», - заключил он.